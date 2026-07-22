Moreno, convencido del "ambientazo" del Pizjuán en el estreno de la segunda estrella de España:"Estamos muy orgullosos"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recibe del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, el balón oficial de la Copa del Rey de Fútbol, como imagen de recurso. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

"Muy orgullosos de acoger el primer partido en casa de la Selección Española de fútbol tras ganar el Mundial.¡España estrenará su segunda estrella en Andalucía frente a Croacia el próximo 29 de septiembre! Estoy seguro de que habrá un ambientazo en el estadio Sánchez-Pizjuán".

Así lo ha expresado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en sus red social X, consultada por Europa Press, después de que la Real Federación Española de Fútbol haya hecho oficial los próximos escenarios de la Selección en nuestro país para disputar sus encuentros correspondientes a la UEFA Nations League, competición en la que ha quedado encuadrada en el grupo A3 de la máxima categoría.

De este modo, la segunda estrella lucirá por primera vez en territorio nacional en un torneo que trae grandes recuerdos a España, campeona en 2023 y subcampeona en 2025, con Sevilla y Oviedo como ciudades anfitrionas.

Sevilla, será la primera parada en España como campeones del mundo, dado el que 26 de septiembre, debutará en la competición con una visita al emblemático Wembley londinense para medirse a Inglaterra y, el 29, disputará su primer encuentro ante su afición en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, donde recibirá a Croacia a las 20,45 horas en la segunda jornada. En el Carlos Tartiere de Oviedo recibirá a la República Checa unos días más tarde: el 3 de octubre.

Fruto del trabajo conjunto entre la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, la Real Federación Andaluza de Fútbol y la Real Federación Española de Fútbol, el combinado nacional regresará al estadio sevillista once años después para medirse al conjunto balcánico, como destaca la RFEF en su comunicado.

Este será el partido número 26 de España en el feudo del Sevilla FC; la última vez, en marzo de 2015, venció por 1-0 a Ucrania en un encuentro de clasificación para la Eurocopa.

El historial ante Croacia favorece a España, con siete victorias, un empate y tres derrotas en los once enfrentamientos disputados entre ambas selecciones, cuyo precedente más reciente se saldó con un contundente triunfo del conjunto de Luis de la Fuente (3-0) en la fase de grupos de la última Eurocopa.