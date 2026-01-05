Moreno sale en la Cabalgata de Sevilla encarnado como Rey Baltasar preparado para "disfrutar" de una "noche mágica"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, encarna al Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos. - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que este lunes encarna al Rey Baltasar en la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla, ha asegurado que está preparado para "disfrutar de esta noche mágica".

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultado por Europa Press, Moreno ha señalado que Su Majestad "hará posible que todos puedan ver algunos de los momentos más especiales de la Cabalgata de Sevilla".

En una jornada marcada por la lluvia, los tres Reyes Magos han sido coronados en el balcón del Rectorado de la Universidad de Sevilla momentos antes de la salida. Juanma Moreno ha sido coronado por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; Bohórquez ha sido coronado por la rector de la Universidad, Carmen Vargas; y finalmente Zafra ha recibido la corona por parte del arzobispo, José Ángel Saiz Meneses.

El presidente de la Junta, y Rey Baltasar por un día, ha afirmado que ha recuperado emociones y sentimientos "que pensaba que no arraigaban en un hombre de 55 años".

"Sentimientos que son más propios de la infancia, pero que me devuelven a recuerdos, olores, sabores, afectos y emociones que creía que no iba a volver a sentir y que estoy sintiendo en estos días previos a la cabalgata: estoy convencido de que tendrá su culmen y su explosión el próximo martes", ha expresado Moreno

En estas semanas previas, Moreno ha agradecido al Ateneo el "inmenso honor" de representar al Rey Mago en un cortejo "tan importante" que se vive "con una alta intensidad".