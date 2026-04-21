Moreno conversa por teléfono con Morante tras su cogida en La Maestranza: "Lo vi pensando en volver"

Cogida de Morante de la Puebla en la décima corrida de la Feria de Sevilla.- Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha asegurado que encuentra a Morante de la Puebla "bastante optimista" tras mantener una conversación telefónica con el torero en la noche de este lunes tras la grave cogida que sufrió en la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla.

"Yo lo vi a él bastante fuerte, entero y con el deseo de una recuperación muy pronta", ha afirmado este martes en una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3.

Sobre un posible regreso del diestro a los ruedos, el presidente de la Junta ha señalado que "vió" en la conversación que "está pensando en volver". Pese a ello, Moreno ha asegurado que la recuperación "es complicada".

Según el parte médico del doctor Octavio Mulet Zayas, el pronóstico del torero es "muy grave" tras ser intervenido de urgencia en la enfermería de la plaza de Toros. Morente sufrió una herida por asta de todo en el margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros.

Una cornada, que según el informe del médico, ha provocado la lesión parcial de la musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 centímetros.

El equipo médico procedió al lavado de herida, y reparación de pared rectal y aparato esfinteriano. Así como de un drenaje aspirativo en espacio postanal y retro rectal.

Después de la intervención, el torero abandonaba el lugar en camilla para desplazarse en ambulancia a un hospital sevillano entre aplausos y gritos de ánimo de los aficionados, en el que continúa ingresado.