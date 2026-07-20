Un movimiento ciudadano recoge firmas para que la estación de Santa Justa de Sevilla se use como refugio climático

Archivo - Imagen de la entrada principal de la estación de trenes Santa Justa de Sevilla. El encuentro a tenido lugar en la entrada a la estación Sevilla-Santa Justa. A 27 de enero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Peña Cultura Mi Barrio ha comenzado una recogida de firmas para que Adif aproveche la reforma de la Estación de Santa Justa en Sevilla, para conformar un refugio climático.

Según ha detallado la Asociación en una nota de prensa, la campaña surge de la "necesidad de adaptar las infraestructuras públicas" a una realidad climática que, solo en junio de 2026, ha dejado una cifra estimada de mil fallecimientos en toda España debido a las temperaturas extremas.

Actualmente, Adif ha anunciado una reforma en Santa Justa valorada en más de 4,6 millones de euros. La campaña ha criticado que el plan de obra "prioriza la iluminación ornamental de la fachada y la renovación de la 'Sala Club'" --exclusiva para viajeros de primera clase--, esta última con un coste superior a los 400.000 euros, "dejando de lado" servicios básicos para el bienestar de la ciudadanía general en episodios de calor extremo.

De esta manera, han reclamado que de cara a la reforma interior de la estación, se instalen fuentes de agua gratuita para todos los usuarios, se habilite un vestíbulo y zonas comunes como espacios frescos de refugio y pongan disponibles zonas de asiento cómodas sin necesidad de realizar una consumición.

Asimismo, se ha instado a que la futura reurbanización de los exteriores --cuyos suelos son públicos y pertenecen a Adif y al Ayuntamiento de Sevilla-- de la estación contemple zonas de "alta densidad de arbolado y elementos estructurales con agua", como pequeñas fuentes o estanques, que ayuden a mitigar el efecto de "isla de calor" en el entorno, así como pavimentos que faciliten la filtración y el aprovechamiento del agua de la lluvia.

Recientemente, el informe de 'El derecho a la naturaleza', realizado por Amigas de la Tierra el pasado mes de junio, ha revelado que el 55 por ciento de la población sevillana "no tiene zonas verdes a menos de 300 metros", además, califica al barrio de San Pablo, como zona de "acción prioritaria" en Sevilla, ya que existen pocas áreas verdes y bajo nivel de renta.

La recogida de firmas continúa abierta con el objetivo de trasladar formalmente estas peticiones a Adif, al Gobierno de España y al Ayuntamiento de Sevilla, buscando que la estación sea "uno de los primeros espacios" que conformen la inexistente a día de hoy red de refugios climáticos de la capital hispalense.

En contexto, la petición pone el foco en el compromiso institucional adquirido por el Ministerio de Transportes en octubre de 2025, cuando en una respuesta parlamentaria a los diputados de Sumar, Félix Alonso, Julia Boada y José Manuel Lago Peñas --quienes se interesaron formalmente por los planes del Gobierno en esta materia--, el Ministerio encabezado por Óscar Puente (PSOE) se comprometió a dar pasos en este sentido, de la mano de los Ayuntamientos y a establecer un "criterio global para Adif para todas las estaciones".

De esta forma, fuentes ministeriales reconocieron que la estación de Abando (Bilbao), se había incorporado en la red de refugios climáticos municipales y en Atocha (Madrid) y en Valencia se habían instalado fuentes con agua gratuita.