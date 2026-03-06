Muere un hombre de 50 años en el incendio de una vivienda la noche del jueves en Pilas (Sevilla)

Archivo - (Foto de ARCHIVO)Camión de bomberos de la provincia de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

PILAS (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 50 años ha fallecido en el incendio de su vivienda en Pilas (Sevilla) durante la noche del jueves 5 de marzo.

Según han confirmado fuentes del 112 Andalucía, en torno a las 23,10 horas se recibieron varias llamadas alertando de las llamas en el domicilio.

Hasta el lugar se personaron bomberos de la Diputación provincial, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios que certificaron la muerte del hombre.