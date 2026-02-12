Muere un hombre de 59 años mientras trabajaba en un salón de celebraciones en Estepa (Sevilla)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 59 años ha fallecido en la jornada de este jueves, 12 de febrero, mientras trabajaba en un salón de celebraciones en la Avenida de la Canela del municipio sevillano de Estepa, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Según ha concretado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a esta agencia, el suceso ha tenido lugar sobre las 11,06 horas, momento en el que el centro de emergencias 061 alertaba del hallazgo de un hombre sin vida en las inmediaciones del mencionado inmueble.

No obstante, las mencionadas fuentes han concretado que aún la investigación del caso es incipiente. El hombre podría haberse encontrado desempeñando labores de limpieza en el mencionado inmueble, momento en el que habría sufrido una caída mortal.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y sanitarios, que tan solo pudieron certificar el fallecimiento del varón.