Muere un hombre y su madre resulta herida en el incendio de su vivienda en Herrera (Sevilla)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061, en una foto de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido y su madre ha resultado herida en el incendio originado en su vivienda, en Herrera (Sevilla). El fuego se ha producido poco antes de las 6,00 horas de este martes, según han comunicado efectivos de Bomberos de la Diputación al 112, tal como informan fuentes de este servicio de emergencias sanitarias a Europa Press.

El incendio se ha registrado en la planta baja de una vivienda unifamiliar ubicada en la calle Puente Genil del municipio sevillano. El 112 ha recibido varias llamadas al respecto alertando de varias deflagraciones y, en estos momentos, se investigan las causas del mismo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos, sanitarios y de la Policía Local.