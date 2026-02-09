Muere el músico sevillano Rafael Amador a los 66 años, uno de los creadores del grupo 'Pata Negra'

Archivo - El hermano del músico Rafael Amador, Raimundo Amador, durante una actuación. - AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO - Archivo

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El músico, compositor, guitarrista y cantaor sevillano Rafael Amador Fernández, uno de los fundadores durante los 70 y 80 de las legendarias bandas 'Pata Negra' y 'Veneno', ha fallecido este domingo, 8 de febrero, a los 66 años, tal y como ha informado su familia este lunes a través de su cuenta oficial de redes sociales.

"Dios canta hoy de alegría porque llega el maestro, el príncipe gitano, el pata negra. El que creó una fusión. Siempre estarás en mi corazón", ha enfatizado su familia en el mencionado mensaje, recogido por Europa Press.

Junto a su hermano Raimundo y Kiko Veneno llegaron a revolucionar el mundo del flamenco, fusionándolo con el rock y el blues, creando así una música avanzada para su época y un nuevo estilo que ellos mismos bautizarían como el arte de la 'blueslería'. La ocasión supondrá el reencuentro fugaz de los integrantes de ambas formaciones (también Rafael Amador).