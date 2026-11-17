Archivo - Sala 112 Andalucía (Foto de archivo). - JUNTA - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado fallecida tras ser atropellada por un autobús en una urbanización de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varias llamadas recibidas poco después de las 19.00 horas de este lunes 16 de noviembre alertaban de que un autobús había atropellado a un peatón en la urbanización Cabeza Hermosa, en la calle Cuchipanda.

Acto seguido se activó de inmediato a Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y Bomberos, ya que el herido había quedado en una zanja de difícil acceso.

Fuentes de los Bomberos han confirmado que la persona ha fallecido en el lugar del suceso.