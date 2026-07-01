Muere un trabajador en Sevilla al caer desde una altura de diez metros en una obra en la calle Dormitorio

Archivo - Una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 - 112 - Archivo

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha fallecido este miércoles, 1 de julio, desde una altura de diez metros cuando se hallaba en una obra de la calle Dormitorio de Sevilla capital.

Así lo ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, si bien ha detallado que el suceso ha tenido lugar sobre las 11,50 horas de la presente jornada.

Varias llamadas alertaban entonces de la caída de un trabajador desde un andamio. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de los Bomberos, sanitarios del 061, Policía Local y Policía Nacional.

Se trata del segundo accidente laboral en una misma jornada, puesto que en torno al mediodía, el 112 recibía otro aviso en relación con un hombre que había quedado atrapado por su tractor cuando trabajaba en una finca localizada a la altura del kilómetro 475 de la A-4, en el término municipal de Fuentes de Andalucía.

En este sentido, CCOO ha exigido empresas y administraciones públicas que luchen contra la siniestralidad laboral tras las dos víctimas mortales. Al respecto, en menos de una semana tres trabajadores han perdido la vida en la provincia, sumando un total de 20 víctimas en lo que va de año, 68 en Andalucía.

"En CCOO nos preguntamos si que se produzca una muerte cada dos días no es suficiente para que los empresarios digan o hagan algo. O para que los partidos que van a conformar gobierno consideren que esto sí es una prioridad. Igual los pactos habría que firmarlos en un andamio con 45 grados y no en los pasillos fresquitos del Palacio de San Telmo", ha afirmado el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu.

Como es habitual en este tipo de siniestros, CCOO estará vigilante de que se esclarezcan las causas en las que se han producido y exigirá que se depuren las responsabilidades oportunas en el caso de que existan.