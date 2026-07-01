Muere un trabajador tras sufrir un accidente con un tractor en una finca de Fuentes de Andalucía (Sevilla)

Archivo - Imagen de recurso de un tractor - LA UNIÓ - Archivo

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, del que no han trascendido más datos, ha fallecido tras sufrir un accidente con un tractor en la localidad sevillana de Fuentes de Andalucía, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El teléfono 112 ha recibido, minutos antes de las 12,00 horas, un aviso que alertaba de un hombre caído de un tractor que había quedado atrapado bajo el mismo cuando trabajaba en una finca localizada a la altura del kilómetro 475 de la A-4.

De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación Provincial.

Hasta el lugar se ha movilizado un helicóptero sanitario. Fuentes del Instituto Armado han confirmado el fallecimiento de la víctima, sin que hayan trascendido más datos de las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.

Desde el 112 se ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.