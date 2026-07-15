Una mujer de 81 años, quinta víctima mortal por un golpe de calor en Sevilla y sexta en Andalucía

Una mujer se protege del sol con una sombrilla en foto de archivo - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 81 años se ha convertido en la quinta víctima mortal por un golpe de calor en Sevilla --la sexta en Andalucía-- desde que se activó el programa ante altas temperaturas el pasado 15 de mayo. Así lo ha confirmado la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, que destaca que el fallecimiento ha ocurrido tras siete días de ingreso en el Hospital Macarena, después de una exposición a las elevadas temperaturas en la vía pública el 7 de julio.

La mujer presentaba antecedentes personales considerados factores de especial de riesgo contemplados en el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026.

La última víctima mortal por golpe de calor se registraba este sábado. En este caso era un hombre de 55 años que permaneció diez días hospitalizado en el citado centro de la capital andaluza, aunque la exposición tuvo lugar en su domicilio, en el municipio sevillano de Cantillana el 1 de julio.

En contexto, desde el inicio de la temporada y según los últimos datos disponibles, se han registrado 1.268 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las que 872 se atendieron en atención primaria y 396 en atención hospitalaria.

Además, se han contabilizado 18 casos de golpes de calor en la comunidad: todos requirieron ingreso hospitalario. En la actualidad, siete permanecen ingresados y seis han fallecido. De estos últimos, cinco corresponden a la provincia de Sevilla, tres mujeres y dos hombres de entre 48 y 81 años, y uno a la provincia de Almería, un hombre de 68 años.

POBLACIONES DIANAS

Las poblaciones dianas son las personas mayores de 65 años; los enfermos crónicos; las personas que toman un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor como diuréticos, hipotensores, antidepresivos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes; los menores de cuatro años y los lactantes y personas con trastornos de la memoria, con dificultades en la adaptación al calor y que consumen alcohol y drogas.

También se pueden ver especialmente afectadas por el calor las personas que viven solas, sin hogar, con condiciones económicas desfavorables, con exposición excesiva al calor por estancia en centros educativos, por razones laborales (como trabajo manual en el exterior o con elevado contacto con ambientes calurosos) o por practicar deportes de gran intensidad física o actividades de ocio especialmente entre las 14 y las 19 horas.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Para afrontar las altas temperaturas, Sanidad recomienda evitar en la medida de lo posible la exposición directa al sol en las horas centrales del día; y si hay que salir, hacerlo con la máxima protección; usar ropa ligera, colores claros, sombrero, gafas de sol, crema solar; mantener un buen nivel de hidratación; tomar frutas y verduras, etc.

A las personas cuyo trabajo implica exposición al sol se recomienda moderar el esfuerzo físico en horas de más calor y se aconseja evitar la exposición directa al sol de bebés o menores de seis meses.