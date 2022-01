Muñoz asume la Alcaldía de Sevilla con un proyecto de "luces largas" para que Sevilla dé "un salto" a la "modernidad"

SEVILLA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El socialista Antonio Muñoz ha sido investido este lunes alcalde de Sevilla en sustitución de Juan Espadas, que renunció el pasado 20 de diciembre al bastón de mando para ser senador autonómico y centrarse en su carrera de candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, y lo ha hecho en un pleno extraordinario ante el que ha prometido "continuar con un proyecto de ciudad ambicioso" y basado en el "trabajo en equipo, en el diálogo y en el consenso", que ha reivindicado como señal de identidad de su mandato.

Arropado por hasta tres ministras del Gobierno de España, María Jesús Montero (Hacienda y Función Pública), Pilar Llop (Justicia) y Reyes Maroto (Industria, Comercio y Turismo), y acompañado por su antecesor, el hasta ahora delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo afronta el año y medio que resta de mandato municipal con el objetivo de hacer de Sevilla un "referente" no solo en Turismo y Cultura sino también en igualdad, educación, en políticas sociales, en sostenibilidad y, todo, "mirando a Europa".

Las dos líneas que marcarán el gobierno de Muñoz serán "la gestión, gestión y gestión" desde la "reivindicación, reivindicación y reivindicación" para que Sevilla tenga el "nivel" que se "merece" como la cuarta ciudad de España. Las "luces largas" del nuevo alcalde buscarán hacer "una ciudad que funcione, que respire, inclusiva y con un nuevo modelo económico".

Y para lograrlo, "tenemos que fijarnos un horizonte", que Muñoz ha situado en el centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, que "coincide con el límite que nos hemos marcado en el Plan Estratégico, el año 2030". "No se trata de tener otra exposición universal ni de añorar el pasado. Queremos que 2029 sea el salto a la Sevilla del futuro, la del siglo XXI, la de la modernidad y la innovación. Pero apoyándonos sobre nuestras raíces y nuestro patrimonio", ha reflexionado el alcalde en su discurso.

CONSORCIO PARA EL CENTENARIO DEL 29 Y UN MUSEO DE AMÉRICA

"Miremos a Iberoamérica como hace un siglo pero con una visión europea. Fijemos eventos internacionales asociados a esta efemérides. Pidamos que Sevilla forme parte del proceso de desconcentración iniciado por el Gobierno de España y sea la sede del Museo de América", ha afirmado Muñoz, que ha anunciado su intención de proponer a los gobiernos central y autonómico la creación de un Consorcio para preparar esta celebración.

Posteriormente, y en declaraciones a los periodista, Muñoz ha reconocido que este proyecto de gobierno dibujado ante el Pleno "va más allá de mayo de 2023" --fecha de las próximas elecciones municipales--, por lo que ha "tendido la mano" a los grupos políticos de la Corporación, a las universidades, a las empresas, tejido asociativo, Iglesia y hermandades, colegios profesionales, tercer sector y a las administraciones para "completar la transformación que Sevilla necesita".

A las administraciones, de hecho, les ha planteado una primera reivindicación: "Exijo que la financiación de los ayuntamientos deje de ser insuficiente", ha subrayado, para pasar a contar con fondos "imprescindibles" para la recuperación económica y la generación de empleo de "calidad en Sevilla".

"Aspiramos a un proyecto de ciudad que funcione, inclusiva, que respire y que logre la recuperación económica y la generación de empleo", ha resumido, ya que "no conseguiremos reducir las desigualdades si no mejoramos los servicios públicos, y no existirá recuperación económica si no es sostenible".

COORDINACIÓN EN LAS ZONAS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Muñoz aspira a trasladar el éxito cosechado en su gestión en materia turística al resto de las áreas municipales, poniendo el foco en la innovación y la cultura como nuevos "motores económicos" de la ciudad. En este sentido, ha apostado por crear "nuevos espacios productivos y vinculados a la innovación en Cartuja" en los suelos que dejará la Gerencia de Urbanismo, al igual que en el nuevo edificio del Centro Europeo de Investigaciones JRC en los terrenos del Pabellón de los Descubrimientos.

En relación al objetivo de lograr "una ciudad que funcione", sobre todo, en los barrios en zonas de transformación social, "una realidad que no podemos seguir consintiendo", ha propuesto una "estrategia de coordinación de la gestión", en línea con la función que ejerce el Comisionado del Polígono Sur, así como el impulso de un Plan Sevilla Digital 2030. "No nos engañemos. No debemos hacer la batalla por nuestra cuenta y nadie se va a desentender del que es el principal problema de la ciudad. Exijo un compromiso de todas las administraciones en una estrategia que estamos dispuestos a liderar", ha enfatizado.

INFRAESTRUCTURAS Y CAPITAL VERDE EUROPEA

También se ha referido Muñoz a los "grandes proyectos de infraestructuras que Sevilla tiene pendientes desde hace demasiado tiempo", como es el caso del Metro, la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto o el cierre de la SE-40, y que el alcalde ha defendido para poder construir una ciudad más sostenible.

"Llevamos demasiado tiempo hablando de proyectos y muy poco de realidades. Ya está bien", ha remarcado, insistiendo en que sin "autocomplacencia" recibirá las reivindicaciones que se le hagan como alcalde "al mismo tiempo que yo reivindicaré donde haya que hacerlo". "Tenemos que implementar una transformación sostenible, completa y acelerada. Debemos aspirar a ser capital verde europea, pero es evidente que aún no estamos preparados. Preparémonos", ha reconocido, por último, abiertamente Muñoz.

Minutos antes de tomar el bastón de mando de la presidenta del Pleno y de quien ha sido alcaldesa en funciones, Sonia Gaya, Muñoz ha garantizado un gobierno de "estabilidad y de todos" los sevillanos, alejado de "tanta crispación" y en el que, desde la "unidad", se combata la "lacra" de la "violencia machista, llamémosla por su nombre". "Asumo con orgullo el reto de tomar el testigo", ha remarcado el alcalde en varias ocasiones.

Antes de la investidura de Muñoz, Amelia Hernández, vocal del PSOE en el Distrito Norte, ha tomado posesión de su acta como nueva concejal del grupo socialista, tras lo que han intervenido cada uno de los portavoces municipales de la oposición, que han coincidido en reclamar al flamante alcalde que sea reinvindicativo con el Gobierno de España en materia de nuevas infraestructuras y que combata las desigualdades existentes con especial énfasis en los seis barrios de la ciudad que se encuentran entre los más pobres de España.

Al Pleno extraordinario han asistido el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín; la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos; el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdá; el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y la portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Ángeles Ferriz, entre otros.

Por el mundo de la cultura, ha asistido el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso; el actor Antonio de la Torre, y el humorista y presentador Manu Sánchez. Por parte de los agentes económicos y sociales, han estado presentes el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus; la secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López; el secretario general de CCOO en Sevilla, Carlos Aristu; el presidente del Puerto de Sevilla, Rafael Carmona; el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero; el presidente del Ateneo de Sevilla, Alberto Máximo Pérez Calero; el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y los rectores de la Universidad de Sevilla y Pablo de Olavide, Miguel Ángel Castro y Francisco Oliva, respectivamente, entre otros.