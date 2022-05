El alcalde de Sevilla exige el enlace al aeropuerto y la ampliación del Bellas Artes en los PGE y "aprieta" con el Metro

SEVILLA/MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha reclamado este viernes que en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 el Gobierno central reserve partidas presupuestarias para la conexión entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto y para la ampliación del Museo de Bellas Artes, al tiempo que ha reconocido que está "apretando" a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para que plasme el "compromiso" con la financiación del tramo norte de la línea 3 del Metro (Pino Montano-Prado) en un convenio para que "así no haya más argumentos para no licitar ya" por parte de la Junta de Andalucía.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum Europa en Madrid, Muñoz ha señalado que, después de 30 años, la Exposición Universal del 92 "ha pasado factura" a la ciudad, especialmente, en materia de nuevas infraestructuras. "El ya habéis tenido bastante lo hemos escuchado mucho", ha desvelado. Por eso, el primer edil ha apuntado que en las cuentas del Estado para el próximo ejercicio es "crucial" que se recojan, además del cierre de la SE-40 para unir Dos Hermanas con Coria cruzando el río, la conexión "vital" entre la estación de tren de Santa Justa y el aeropuerto y la ampliación del Museo de Bellas Artes, la "segunda pinacoteca de España".

Sobre el enlace entre Santa Justa y el aeropuerto, Muñoz ha calificado de "incomprensible" que no sea ya una realidad y ha defendido que se trata de una "obra fácil y no cara". Ha confiado, por tanto, en que el Ministerio de Transportes la licite --una vez que ha anunciado que iniciará los trabajos técnicos-- "cuanto antes, en 2023". En relación al Bellas Artes ha recordado que el ministro Miquel Iceta se ha comprometido públicamente con el inicio de la redacción del proyecto.

En el capítulo de las infraestructuras, el alcalde ha mencionado la ampliación de la red de Metro de Sevilla. "En coherencia" con la política encaminada a combatir el cambio climático mediante un transporte público sostenible y "una vez despejada la duda sobre la financiación" del tramo norte de la línea 3 (1.045 millones de euros de presupuesto), el alcalde ha urgido a la Junta a "licitar ya" porque, ha sostenido, el convenio "no es condición sine qua non" para hacerlo, como así ha ocurrido en Málaga. "Lo que estamos esperando es que se licite", ha subrayado, aunque ha reconocido que "estoy apretando a la ministra" para que se plasme el "compromiso" en un convenio para "dar tranquilidad" y para que "así no haya argumentos para no licitar" por parte de la Junta.

Muñoz ha "exigido" tanto a la Junta como al Gobierno de España un trato en los presupuestos a Sevilla como capital de Andalucía y cuarta ciudad de España. "Se llama coherencia, no favoritismo", ha apostillado. En esta línea y de cara al proceso de descentralización de organismos estatales impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el alcalde hispalense ha defendido la candidura de Sevilla a ser sede de la Agencia Espacial Europea. "Somos la ciudad idónea y vamos con un dossier sólido y sin fisuras", en alusión al apoyo y coordinación entre el sector y las administraciones local y autonómica. Igualmente, ha señalado que "parece lógico que Sevilla sea una subsede de la Casa de América". "Si hay una ciudad vinculada al Nuevo Mundo, ésa es Sevilla", ha apostillado.

El primer edil, que tomó el bastón de mando de Juan Espadas con motivo del salto de éste a la Secretaría General del PSOE andaluz para ser candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía para las autonómicas del 19 de junio, ha asegurado sentirse "respaldado" y con "ilusión". "Tengo un año para seducir e ilusionar" a los sevillanos, ha apuntado en relación a los próximos comicios municipales de 2023. Para lograr "ilusionar", Muñoz ha prometido "poner luces cortas" en asuntos como la limpieza y la seguridad --"no podemos fallar, ahí está nuestro crédito"-- y "luces largas" con un proyecto de ciudad en torno a la conmemoración en 2029 del centenario de la Feria Iberoamericana, que supuso, a su juicio, "la entrada de Sevilla en la modernidad".