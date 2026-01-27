Muñoz reúne al sector inmobiliario y la Administración para buscar soluciones al problema de la vivienda en Sevilla

Archivo - Imagen de recurso de una promoción de viviendas en Palmas Altas. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El senador y exalcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, impulsa una nueva edición del foro 'Luces Larga's, centrado en esta ocasión en uno de los principales desafíos de la ciudad: el acceso a la vivienda asequible. Bajo el título 'Vivienda asequible, ¿misión imposible?', la jornada reunirá este miércoles a representantes de la Administración, el sector empresarial, el ámbito académico y el sector profesional para analizar el desajuste entre oferta y demanda y plantear soluciones concretas para Sevilla.

"El punto de partida es la existencia de un claro desajuste entre la oferta y la demanda de vivienda asequible. Es cierto que se construyen muchas viviendas en Sevilla, pero no para todos los públicos", ha explicado Muñoz en una nota de prensa. En este sentido, el encuentro contará con la participación de Nuria Canivell, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla; Leire Iglesias, presidenta de Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda; y Joan Ramón Riera, comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, que aportará la experiencia de políticas públicas innovadoras en materia de vivienda.

Asimismo, en este acto también intervendrán Juan Aguilera, gerente de Gaesco; Rosa Madrid, directora de Andalucía y de las oficinas regionales de CBRE en España; Reyes Gallegos, doctora arquitecta y profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla; e Isabel Suraña, presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos. La mesa redonda será moderada por la periodista Patricia Godino.

Muñoz ha subrayado que el objetivo del foro es avanzar hacia propuestas aplicables en la capital andaluza. "Debatiremos esta problemática con empresarios, profesionales, responsables de la Administración y profesores de la Universidad de Sevilla. Esperamos obtener un recetario viable que pueda aplicarse en nuestra ciudad para ir resolviendo este grave problema de acceso a la vivienda, que preocupa especialmente a jóvenes y familias", ha señalado.

Las jornadas 'Luces Largas' forman parte de un ciclo de debates estratégicos sobre el futuro de las ciudades, con la intención de anticipar los grandes retos urbanos y orientar políticas públicas basadas en evidencia técnica y consenso social.