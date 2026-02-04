Muñoz Sánchez ofrece en Sevilla "una nueva perspectiva" de las relaciones entre la socialdemocracia alemanana y el PSOE

Foto de familia de la presentación del libro de Antonio Muñoz Sánchez en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Antonio Muñoz Sánchez, doctor en Historia por el Instituto Universitario Europeo y experto en las relaciones entre Alemania y la Península Ibérica a lo largo del siglo XX, ha presentado en la Casa de la Provincia 'El amigo alemán. El SPD y el PSOE de la dictadura a la democracia', libro editado por la editorial Villa de Indianos y prologado por Ángel Viñas.

"El interés por escribir este libro nació tras comprobar la enorme distancia que existía entre lo que conocíamos sobre las relaciones entre la socialdemocracia alemana y el socialismo español y lo que trasmitía la documentación de archivo. Hechos, fechas, procesos que se daban por ciertos y que se repetían una y otra vez en las más diversas publicaciones, no resistían, en muchas ocasiones, el cotejo con aquellas fuentes primarias", explica el autor.

Esta constatación hizo surgir en Muñoz Sánchez dos reflexiones, como destaca la Diputación en una nota de prensa. "La primera, que no había existido hasta entonces interés en verificar la certeza de la versión que se nos había trasmitido. La segunda, que aquella distancia entre imagen y realidad solo podía responder a una voluntad por retocar la memoria de un pasado que no encajaría en el relato forjado en los años de la transición española".

A partir de entonces, todo lo relacionado con la solidaridad del socialismo europeo, y muy especialmente del alemán, se convirtió en tabú", añade el autor.

ECONOMÍA SOCIAL RELEVANTE EN POLÍTICAS PÚBLICAS

La Plataforma Andaluza de Economía Social ha promovido la presentación de este libro para dar cobertura a la transferencia de los conocimientos generados a través de trabajos de investigación, realizados con arreglo a los principios de la metodología científica, y para contribuir al debate sobre la elaboración de políticas públicas basadas en la construcción y desarrollo de un estado del bienestar social, es decir, de políticas públicas, de carácter micro y macro, en los que la economía social también juega un papel relevante.

Así lo ha ratificado José Vallés Ferrer, director del Grupo Promotor de la Plataforma Andaluza de Economía Social (GP/PAES) y presentador del autor, en su intervención. "La economía social y solidaria se nutre y además se alimenta, dentro de los estados de derecho, en el estudio, análisis y debate de las políticas públicas que se han llevado a cabo en la sociedad, en las que se concilien los valores de la libertad con los de la equidad y la solidaridad, en la búsqueda de un sistema basado en los principios de la economía social de mercado".

"En el caso de España, el gran impulso que supuso la ayuda que la Fundación Friedrich Ebert (vinculada al SPD) realizó al PSOE (años 75-85 del siglo pasado) es un ejemplo claro de apoyo con ideas, medios y experiencia, al servicio de la transición de una dictadura a la democracia, con todo lo que ello representó en la modernización y democratización en la acción socioeconómica y política con un objetivo: Europa".

Antonio Muñoz Sánchez es doctor en Historia por el Instituto Universitario Europeo. Desde 2012 es investigador en el Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Ha sido profesor invitado en la Technische Universität Chemnitz, investigador invitado en el Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte e investigador posdoctoral Beatriu de Pinós en la Universitat Rovira i Virgili.