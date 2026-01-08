La música sacra procesional se cita en Sevilla en el primer encuentro nacional de compositores

Presentación en Sevilla del I Encuentro Nacional de Compositores de Música Sacra Procesional - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El I Encuentro Nacional de Compositores de Música Sacra Procesional, que se celebrará en Sevilla el próximo sábado 17 de enero en la Real Fábrica de Artillería y reunirá a los actores implicados en este género musical, ha sido presentado este jueves en Sevilla en una cita en la que el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha destacado "la importancia de la música sacra procesional, tanto a nivel cultural como religioso y que tiene a Sevilla como punta de lanza".

Según ha enmarcado el Consistorio en una nota, esta cita "cubre un vacío histórico y nace con la voluntad de generar un espacio de diálogo, análisis y formación para poner en valor la figura del compositor, reflexionar sobre los formatos musicales y difundir el conocimiento sobre los derechos de autor".

Entre los objetivos estratégicos fijados para el encuentro se encuentran algunos como reivindicar el valor de la música sacra procesional como "manifestación cultural viva y en constante evolución", así como el fomento de la creación musical de calidad en el ámbito procesional, uniendo tradición e innovación; el establecimiento de vínculos estables entre compositores, bandas, coros, hermandades e instituciones; la difusión del conocimiento sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual; dar visibilidad a la diversidad y riqueza de las formaciones musicales procesionales en todo el territorio nacional, y reforzar el papel de Sevilla como epicentro cultural indiscutible de la música sacra procesional.

La cita, por tanto, pretende ser un encuentro para el ecosistema musical, abierto a los creadores (compositores y autores musicales), los intérpretes (directores y miembros de bandas, coros y agrupaciones), gestores culturales, representantes de hermandades y cofradías, estudiantes y profesionales del ámbito musical así como a los aficionados a la cultura musical de alto nivel y al público en general.

"Entre los participantes se encuentran maestros consagrados de la composición, directores de formaciones de reconocida excelencia, expertos en gestión y derecho, y una amplia representación institucional y federativa", ha apostillado el Consistorio.

El I Encuentro Nacional de Compositores de Música Sacra Procesional está organizado por la Asociación de Compositores de Música Sacra Procesional Musapro --entidad de ámbito nacional integrada por autores y compositores de música sacra procesional-- y patrocinado por el Ayuntamiento de Sevilla, contando con la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

El programa contempla la inauguración oficial a cargo de las máximas autoridades locales y regionales, seis mesas redondas divididas en cuatro áreas temáticas: análisis de las formaciones musicales, marco profesional, el proceso creativo y el ecosistema cultural.

La jornada finalizará con la presentación de las conclusiones y la clausura oficial, tras la cual se celebrará un concierto de clausura a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla.