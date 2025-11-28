El musical 'Mamma Mia' anuncia nuevas fechas para julio de 2026 en la Maestranza en Sevilla, disponibles desde el lunes

Archivo - Musical 'Mamma mia!' - TEATRO DE LA MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El musical Mamma Mia!, basado en los 23 grandes éxitos de ABBA tales como 'Dancing Queen' o 'Gimme gimme Gimme', ha anunciado este viernes nuevas fechas durante el verano del próximo año en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, con siete funciones programadas para los días 9, 10, 11 y 12 de julio de 2026, cuyas entradas estarán disponibles a partir del próximo lunes, 1 de diciembre.

Según ha informado el teatro en una nota de prensa, las entradas para las funciones de julio estarán disponibles tanto en la web oficial del Teatro de la Maestranza como en sus taquillas, con precios que oscilan entre los 49 euros en 'Paraíso' hasta los 95 euros en 'Patio', con el objetivo, según la organización, de facilitar "que todos los públicos puedan vivir esta experiencia musical única".

La noticia llega "tras el éxito de venta anticipada" de sus siete funciones previstas para diciembre de 2025.

El espectáculo, ha sido reconocido en 2023 con el Premio a la Mejor Coreografía en los Premios Teatro Musical, distinción que "celebra la energía y el talento de un montaje que no deja a nadie indiferente".

El musical sigue la historia de Donna, madre soltera e independiente, que es dueña de un pequeño hotel en una idílica isla griega, donde ha criado sola a Sophie, que va a casarse.

La joven, sin decir nada a nadie, decide invitar a los tres hombres que pasaron por la vida de su madre, con el fin de que su verdadero padre le acompañe al altar. Donna, por su parte, invita a dos amigas de la infancia.

Cabe recordar que 'Mamma mia!' fue el primer musical en el mundo creado a partir de las canciones de una banda y el nombre fue tomado de uno de los mayores éxitos del grupo ABBA.

El estreno original en 1999 coincidió con el 25 aniversario del triunfo del grupo sueco en Eurovisión con 'Waterloo' y ha sido visto por más de 65 millones de espectadores en todo el mundo en más de 440 ciudades y en 16 idiomas diferentes.