Nebulossa y Ladilla Rusa, cabezas de cartel del Festival de Música 'PanarraFest' de Alcalá (Sevilla)

Rivas presenta el Festival de Música 'PanarraFest' de Alcalá de Guadaíra. - AYTO. DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra vuelve a introducirse en el circuito de los festivales de música con la apuesta por su 'PanarraFest', una cita que tras el éxito cosechado el pasado año, se celebrará el sábado 11 de abril en la explanada exterior del Auditorio Riberas del Guadaíra.

En esta ocasión será cabeza de cartel el grupo Nebulossa, popularizado especialmente tras su paso por Eurovisión con 'Zorra'. A ellos les acompañarán Ladilla Rusa, un clásico en los festivales musicales con buen humor, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Este jueves, el delegado municipal del Área de Identidad del Ayuntamiento, que incluye Cultura y Turismo, Christopher Rivas, ha presentado la composición del cartel que integra, además, a Ladilla Rusa, Carmen Xía, Karmento y Tú peleas como una vaca, con la colaboración especial del DJ alcalareño Luis Jiménez.

Abierto a todos los públicos amantes de los festivales de música, de 17 horas a madrugada, se propone un festival único, con propuestas nacionales alternativas, con identidad propia, de pop, rap, folclore, fusión e ironía y con dosis de arraigo andaluz.

Así lo ha recalcado Rivas, quién ha recordado que "este festival es una apuesta firme por la cultura, la música en directo y los encuentros de ocio en Alcalá. Seguimos trabajando para que el 'PanarraFest' sea una de las referencias musicales de nuestro entorno y un hito más de la potente programación que desde Alcalá de Guadaíra estamos proyectando dentro y fuera de nuestra ciudad".

El delegado ha detallado, asimismo, la idoneidad de la ubicación, "un escenario envidiable a los pies del Castillo, como señal principal de nuestra identidad, que ya tiene experiencia a la hora de acoger conciertos con gran respuesta por parte de los propios alcalareños y los visitantes de la provincia".

Por último, el Rivas ha argumentado que "no sólo será una fiesta, sino también una jornada lúdica donde gente de todas las edades disfruten de un entorno tan característico de Alcalá con artistas representativos del panorama musical con gran contenido de identidad andaluza".

Organizado por el Ayuntamiento, esta cita cuenta con la colaboración de la Diputación. Las entradas están ya a la venta a través de la web de entradas del Ayuntamiento: 'https://entradas.alcaladeguadaira.es/ al precio de 10 euros'.