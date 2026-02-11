Un niño nazareno protagoniza el cartel de las Fiestas de Primavera de Sevilla 2026

Cartel de las Fiestas de Primavera de Sevilla 2026 obra de Dani Francia - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha descubierto el cartel de las Fiestas de la Primavera de Sevilla, realizado por el artista Dani Franca, en un acto celebrado este miércoles en el Salón Colón de la Casa Consistorial.

En el cartel aparece el propio Dani representado siendo niño, "jugando a ser nazareno en el patio de la casa de su abuela". "Un capirote de cartón, una tela convertida en capa, y hasta su pelota, escondida tras una maceta, nos hablan de esos juegos que no eran solo juegos, sino los primeros latidos de nuestras tradiciones", según ha señalado el Consistorio en una nota.

El primer edil ha destacado que con este cartel "es imposible no recordar aquí los versos inmortales de Antonio Machado, de cuyo nacimiento celebramos en 2025 el 150 aniversario: 'Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla'".

En este sentido, Sanz ha subrayado que "todos los que miramos este cartel y nos reconocemos en él. Porque quién no ha jugado de pequeño a montar un paso de cartón, a organizar su propia cofradía o a imaginarse formando parte del propio cortejo. La obra también nos conduce, con una enorme delicadeza simbólica, hacia la otra gran celebración de nuestra primavera. La silla de enea, las flores esparcidas sobre el suelo enlosado del patio, nos hablan de la Feria de Abril, estableciendo un diálogo natural entre nuestras dos grandes fiestas, que juntas definen el carácter, la alegría y la identidad de Sevilla".

Por todo ello, Sanz ha agradecido al artista "que haya sabido convertir sus recuerdos en un patrimonio emocional que hoy comparte con toda la ciudad". "Este cartel no solo anuncia nuestras fiestas, sino que nos invita a mirarnos en nuestras raíces, a reconocernos en nuestra infancia y a seguir transmitiendo nuestras tradiciones a las nuevas generaciones", ha remarcado.

"Con este cartel abrimos la puerta a una nueva primavera sevillana, llena de emoción, de cultura, de tradición, de futuro y esperemos que dé mucha luz, esa que las borrascas nos han borrado durante casi un mes. En Sevilla el sol siempre luce como lo hace en este patio de Sevilla que tenéis delante de vuestros ojos", ha finalizado el primer edil.

Daniel Franca, nacido en Sevilla en 1985, estudió Bachillerato en Ciencias de la Salud en el Colegio Alemán Albrecht Dürer (Sevilla) y se licenció en Bellas Artes por la facultad Santa Isabel de Hungría de la Universidad de Sevilla en la especialidad de pintura.

En 2008 recibió el primer premio Nacional de Pintura Ateneo de Sevilla. En 2010 consiguió el Diploma de Estudios Avanzados en Investigación artística de "Técnicas de ilusión óptica aplicadas a la pintura, también por la Universidad de Sevilla. Su formación se completó a través de diversas becas y residencias, como la de Pintores Pensionados del Palacio de Quintanar (2008), la residencia en la 'Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores' de la Fundación Antonio Gala, Córdoba, (2011) o la Beca Grant Seven Degrees en California (2014).

Como cartelista, ha realizado los carteles de la Semana Santa de Ronda (2012), las Glorias de Sevilla (2012), Hermandad de los Humeros de Sevilla (2017), LXXV aniversario de la bendición del Santísimo Cristo del Sagrado Descendimiento de Carmona (2018), CCCL aniversario de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Viso del Alcor (2019) y LXXV aniversario de la Virgen de la Paz de Ronda (2022).

En 2022 el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla le encargó elaborar el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2023, que representa una 'levantá' de la Virgen de la Estrella.