No prospera en el pleno de Alcalá una moción urgente del edil no adscrito contra el primer teniente de alcalde

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

La última sesión plenaria del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por la socialista Ana Isabel Jiménez junto con Andalucía por Sí (AxSí), dejó sobre la mesa una propuesta del concejal no adscrito escindido del grupo municipal de Alcalá Nos Importa, Manuel Araujo, en demanda de la reprobación del primer teniente de alcalde, el socialista Jesús Mora; al promover Araujo la moción por la vía de urgencia y no superar la misma el trámite asociado a dicha vía, como consecuencia del voto contrario del Gobierno local.

En concreto, la alcaldesa precisaba en el pleno ante esta moción urgente del concejal no adscrito, que para incorporar al debate plenario las mociones registradas por vía de urgencia es necesario que el pleno apruebe por mayoría la introducción de tales propuestas ajenas al orden del día inicial de la sesión.

Para justificar la introducción urgente de una moción no incluida previamente en el orden del día, según detallaba la regidora, pesan los "requisitos" de que el expediente de la propuesta haya sido finalizado en el lapso de tiempo comprendido entre la convocatoria del pleno y la celebración del mismo o el "interés público" por la circunstancia de que la moción perdiese su "utilidad" o sentido en el caso de ser abordada en la siguiente sesión.

Avisando de que la propuesta no cumplía la primera condición, la alcaldesa preguntaba al concejal no adscrito los motivos por los que a su entender la moción no podría "esperar" a la siguiente sesión del pleno; tras lo cual Araujo alegaba su "intranquilidad" y su necesidad de "respuestas" ante la situación que aseguraba sufrir con relación al primer teniente de alcalde; toda vez que finalmente, el pleno acordó por mayoría la no admisión de la propuesta al ser rechazada su introducción al debate con el voto contrario del Gobierno local.