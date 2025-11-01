La noche de Halloween en Sevilla concluye sin incidencias graves, con un total de 225 sucesos gestionados

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La noche de Halloween ha concluido sin incidencias graves , y han sido gestionados un total de 225 sucesos desde el Centro de Control, la mayoría de ellos por ruidos y molestias, se han inspeccionado 15 establecimientos en los que se ha detectado que en general se han mejorado las condiciones de seguridad con respecto al año pasado y se ha producido 3 desalojos, 2 precintos y 1 clausura.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, esto ha sido "gracias a la planificación y prevención llevada a cabo por el Ayuntamiento de Sevilla". Además, se han realizado 143 controles de alcoholemia que se han ido moviendo por distintos puntos de la ciudad en los que se han detectado 8 positivos, 4 de ellos con responsabilidad penal.

Así, durante los días previos se han llevado a cabo numerosas inspecciones para que los establecimientos fuesen subsanando los defectos encontrados, el trabajo de monitorización a través de redes sociales ha permitido localizar fiestas irregulares, así como, puntos de concentración de jóvenes. Además las charlas preventivas a escolares por parte de los Agentes Tutores "continúan concienciando a los más jóvenes".

El delegado de Seguridad ciudadana, Ignacio Flores, ha explicado que "como en los dos años anteriores el refuerzo de seguridad ha funcionado con éxito. Entre las actuaciones, ha destacado el amplio dispositivo de ocio que se desplegó de manera preventiva en una decena de ubicaciones de la ciudad" ha añadido Flores.

El delegado ha destacado que "desde el Ayuntamiento queremos agradecer el gran trabajo y predisposición de los bomberos y policías locales que además, llega en una semana complicada en la que ambos cuerpos se han esforzado por restablecer la normalidad en la ciudad tras las intensas precipitaciones".