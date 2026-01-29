La nueva edición del Festival de Música Antigua de Sevilla homenajea a Correa de Arauxo y a John Dowland

Cartel de la XLIII edición del Festival de Música Antigua de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha presentado este jueves la programación de la XLIII edición del Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS) va a celebrar y a rendir tributo a John Dowland (1567-1626), figura esencial del repertorio isabelino y uno de los grandes virtuosos del laúd, y al sevillano F. Correa de Arauxo (1584-1654).

Asimismo, estará presente en la programación la celebración de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal que cumple cinco siglos este 2026. El festival se desarrolla del 6 al 29 de marzo un total de 22 conciertos en seis espacios emblemáticos de la ciudad.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno ha señalado que "con siete conciertos únicos de prestigiosos solistas y formaciones internacionales que actúan como eje vertebrador de una ambiciosa programación que llenará seis enclaves patrimoniales de la ciudad de la mejor música antigua".

SEMPER DOWLAND, SEMPER DOLENS

Dowland es considerado "uno de los músicos más importantes de la escena europea del siglo XV y XVI". Como indica el crítico Pablo J. Vayón, su biografía "marcada por una constante tensión entre el reconocimiento artístico y la frustración personal" y su formación cosmopolita, ha dotado a su música de una extraordinaria vigencia.

El proyecto que Sting dedicó a Dowland a comienzos del siglo XXI (Songs from the Labyrinth, 2006) puso de relieve esa afinidad profunda entre la canción renacentista y la canción popular contemporánea. "Dowland no escribe para impresionar, sino para comunicar, y esa es una de las claves de su permanencia", destaca el crítico.

El primero de los recitales dedicados a su figura será el día 13 de marzo en el Espacio Turina (20 horas) con la prestigiosa formación Fretwork, considerada por la crítica como "los Rolls-Royce de los conjuntos de violas", junto con el tenor Ian Bostridge, cuyas grabaciones han ganado todos los grandes premios internacionales de música y han sido nominadas a 15 Grammy, y la laudista Elizabeth Kenny, una de las más destacadas de Europa cuya interpretación ha sido definida "de una belleza indecente".

Otra de las formaciones con más proyección en los principales festivales de música antigua del mundo, Odd Size;Per Buhre (voz, violín barroco, viola y dirección), estarán el jueves 19 de marzo en la Real Fábrica de Artillería (20 horas) con 'Dowland Refracted'. En este programa el conjunto con raíces en la compañía de ópera de Gotemburgo y formado por primeras figuras de la música barroca, recorrerá parte del legado más influyente de Dowland.

Por último, 'Lágrimas en el tiempo', el recital que protagoniza el 26 de marzo en la Iglesia Santa Clara el sevillano Miguel Rincón (laúd renacentista).

CORREA DE ARAUXO, EL SEVILLANO ILUSTRE

Nacido en Sevilla en 1584, Correa de Arauxo desarrolló la mayor parte de su carrera en la colegiata del Salvador. Tras diversos conflictos con el cabildo sevillano, y después de intentar sin éxito obtener plazas en otras catedrales, ocupó brevemente el órgano de la catedral de Jaén y desde 1640 fue prebendado en Segovia, donde murió en 1654. Su producción conservada se halla íntegramente en la Facultad orgánica, impresa en Alcalá en 1626.

En torno a esta obra, de la que se cumplen 400 años, versará el concierto que ofrecerá el sábado 7 de marzo en el Espacio Turina (20 horas) el clavecinista Miguel Jalôto. Con el título Coelho Arauxo: los monumentos de la música ibérica para teclado del siglo XVII, el músico combinará obras que integran su último álbum dedicado a Manuel Rodrigues Coelho (c.1555-1635) con otras del contemporáneo de Coelho, Francisco Correa de Arauxo, extraídas de su igualmente imprescindible publicación Facultad orgánica, editada sólo seis años después de las Flores de Música.

Por su parte, en el mismo espacio donde componía Correa de Arauxo tendrá lugar el 18 de marzo el concierto gratuito (previa invitación) 'La Facultad orgánica'. Cuatro siglos tentando a Correa que ofrecerá Andrés Cea Galán (21 horas) en la Iglesia del Divino Salvador, de la que fue organista de 1991 a 2002. Como advierte el músico, "pocas cosas quedan de aquella Sevilla, pero la música de Correa, una de las composiciones españolas con más difusión en el mundo, permanece aún viva, erigiéndose como un imponente monumento, a través del tiempo y de las fronteras. Y aquí nos convoca".

LAS CANCIONES DEL EMPERADOR

'Las canciones del Emperador. Música en el imperio de Carlos V' es el título con el que Carles Blanch (vihuela) y Pedro Estevan (percusión) pondrán música el domingo 22 de marzo en la Iglesia de Santa Clara (12 horas) a la conmemoración de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, que tuvo lugar en la ciudad hace 500 años.

Nacido en Flix (Ribera d'Ebre) en 1993, Carles Blanch es un intérprete especializado en los instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y del Barroco.*Desde 2019 forma parte de Accademia del Piacere (dir. Fahmi Alqhai) y ha colaborado con conjuntos de prestigio internacional como Le Concert des Nations (dir. Jordi Savall), Vespres d'Arnadí (dir. Dani Espasa) o Ensemble O Vos Omnes (dir. Xavier Pastrana). Por su parte, Pedro Estevan forma parte del elenco de Jordi Savall con quien recorre los principales escenarios del mundo.

Las entradas se encuentran disponibles para su compra en la web del Festival (femas.es) y en las taquillas del Teatro Lope de Vega en el horario habitual. Para los conciertos del Maestranza también se pueden adquirir físicamente en las taquillas del propio Teatro. Las entradas oscilan entre los 10 euros de la zona de Paraíso del Espacio Turina y los 90 euros en el Patio de Butacas del Teatro de la Maestranza para el concierto de clausura.

Se podrán adquirir entradas para el concierto del día en cada uno de los espacios desde una hora antes del mismo, siempre que quedasen localidades.

Por la compra de un mínimo de 20 entradas para un concierto, se aplicará un descuento del 20% en el precio de las entradas.

A los menores de 30 años se aplicará un descuento del 50% en el precio de las entradas adquiridas en taquillas de los espacios media hora antes del comienzo del concierto, siempre que existiesen localidades.