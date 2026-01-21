El nuevo gobierno de la US dispone de catorce vicerrectorados y un "equipo de apoyo" para la rectora

La rectora de la US, Carmen Vargas, preside el Consejo de Gobierno del 21 de enero de 2026. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, ha informado este miércoles en el Consejo de Gobierno de la nueva estructura del equipo de gobierno "ampliado", con el objetivo de "lograr una mayor trasparencia", y que se integran en la estructura de catorce vicerrectorados --el último mandato de Miguel Ángel Castro fueron nueve--, la Dirección General de Comunicación, la Secretaría General, la Gerencia y la Dirección de Recursos Humanos, así como un "equipo de apoyo, con sus unidades asociadas, que van colaborar en las tareas" de la rectora.

La rectora ha explicado que las novedades en la configuración del equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla, con los órganos que se contemplan y la adscripción de las distintas áreas, unidades y órganos administrativas, "no implica ninguna modificación de la Relación de Puestos de Trabajo --RPT-- del Personal Técnico y de Gestión y de Administración y Servicios de la Universidad de Sevilla", tal como ha recogido la institución académica en una nota de prensa.

En materia de innovación y transferencia del conocimiento y emprendimiento, el Consejo de Gobierno ha autorizado la creación de SMART Fusion Energy, una spin-off "pionera" en fusión nuclear que se crea para "acelerar el desarrollo y la transferencia de soluciones en energía de fusión, una de las tecnologías con mayor potencial para convertirse en fuente energética estratégica del futuro".

Esta iniciativa está promovida por los investigadores de la Universidad de Sevilla Eleonora Viezzer y Manuel García Muñoz, con una trayectoria de referencia internacional en física del plasma y fusión. Viezzer ha logrado dos proyectos del Consejo Europeo de Investigación (ERC), "un hito excepcional por su nivel de competitividad", y García Muñoz ha sido científico en el Instituto Max Planck (Alemania) y ha recibido el Landau Spitzer Award, concedido conjuntamente por sociedades científicas europeas y estadounidenses.

SMART Fusion Energy se apoya en una infraestructura científica singular: el tokamak SMART, un dispositivo avanzado para investigación en fusión nuclear, único en España en su género, ubicado en el Centro de Innovación de la Universidad de Sevilla, Ciu3A, en el Puerto de Sevilla. A partir de este desarrollo, el proyecto busca dar el salto desde la ciencia de frontera hacia aplicaciones que acerquen la fusión a escenarios reales.

En un contexto internacional, la creación de esta spin-off sitúa a la Universidad de Sevilla en la primera línea de la innovación energética, reforzando su papel como institución capaz de transformar investigación de alto impacto en proyectos con ambición global. La empresa se basará en tecnología patentada por la Universidad de Sevilla, desarrollada por el propio equipo investigador, consolidando un hito de transferencia de conocimiento en uno de los retos tecnológicos más decisivos de las próximas décadas.

Por último, la rectora se ha referido a los informes remitidos por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) sobre la verificación de nuevos títulos para el próximo curso, 2026/2027. La Junta, ha explicado Carmen Vargas, ha explicado que la Administración dio quince días hábiles para presentar alegaciones, y que gran parte de ese plazo coincidió con las fiestas de Navidad. Pese a que la US pidió "a instancias de los decanos" de los centros afectados una ampliación del plazo, esto se denegó con el argumento de que si se concedía sólo a la US "se vulneraba la igualdad de trato" y si se ampliaba, "se ponía en riesgo" la planificación académica.

Se trata de notificaciones correspondientes a las verificaciones del Grado en Logopedia (US-UAL) y de los Másteres en Ciencias del Plasma, Astrofísica y Tecnologías de Fusión (US-UGR), en Estadística Avanzada y Ciencia de Datos, en Diseño Contemporáneo, Arquitecturas Interiores, Efímeras y Virtuales, y de informes a las modificaciones "sustanciales" de los grados en Comunicación Audiovisual, en Periodismo, en Publicidad y Relaciones Públicas, en Ingeniería Eléctrica, en Ingeniería Electrónica Industrial, en Ingeniería Mecánica, en Ingeniería Química Industrial, en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto y los Másteres en Tecnología e Industria Alimentaria y en Filosofía y Cultura Moderna. Además, la Universidad de Sevilla figura como participante en otras titulaciones conjuntas coordinadas por universidades del sistema andaluz.