'Obra sin autor', de Florian Henckel von Donnersmark, y 'Atardecer', de László Nemes, en el Festival de Sevilla

El certamen celebra el estreno de trabajos de Xavier Artigas, Victor Moreno y Pablo Llorca y Sergei Loznitsa presentará tres títulos

El Festival de Sevilla sigue desvelando algunos de los títulos más relevantes de la programación de esta 15 edición. Entre los nombres más llamativos de la Sección Oficial destacan dos cineastas con Oscar como Florian Henckel von Donnersmark (por 'La vida de los otros') y László Nemes (por 'El hijo de Saúl').

El primero presentará 'Obra sin autor', su regreso al cine germano, con un fresco histórico que abarca tres periodos y que sigue la peripecia de un pintor marcado por su niñez en la Alemania nazi, que crece oprimido por el régimen comunista y que busca su libertad artística en el otro lado del Muro. Romance y creación se dan la mano en un film que protagonizan Tom Schilling ('Oh Boy') y Paula Beer ('Frantz').

En el mismo certamen, según un comunicado, el húngaro László Nemes logró el Premio Fipresci por 'Atardecer', otra revisión del pasado, en este caso para retratar el crepúsculo del Imperio Austrohúngaro y el estallido de la Primera Guerra Mundial, a partir del viaje de una joven que intenta recuperar vínculos emocionales y familiares en el caos social que vive el Budapest de principios de siglo. Tras reinventar la forma de plasmar el Holocausto con 'El hijo de Saúl' (2015), Nemes vuelve al uso de de la mirada subjetiva y su cámara no abandona a la protagonista, Juli Jakab.

Siguiendo con galardones, parte del palmarés del último Festival de Locarno se podrá ver en el #15FestivalSevilla: Premio Especial del Jurado, 'M' (guiño al clásico de Fritz Lang) da voz a un hombre que fue víctima de abusos sexuales en su niñez, que denunció a los medios tras grabar la confesión de uno de sus agresores. La directora Yolande Zauberman sigue su día a día, logrando sumergirse con su cámara en un universo de hombres tan hermético como es una comunidad de judíos ultraortodoxos cercana a Tel Aviv. El film estará en la Sección Oficial del #15FestivalSevilla.

También fueron premiados en Locarno otros tres jóvenes cineastas: Eva Trobisch, Tarik Aktas y Sara Fattahi. Con 'All Good', la primera sitúa al espectador, y a su protagonista, en la cornisa de la negación del trauma, a partir del viaje emocional de una mujer tras sufrir un asalto sexual que no reconoce, o no quiere reconocer, como tal. 'Dead Horse Nebula' es la ópera prima del turco Tarik Aktas, y su título se refiere a una imagen que marca la niñez del protagonista, quien, ya en su edad adulta, vuelve a ese trauma infantil en un poético, y dramático, mosaico de recuerdos. Ambas se verán en Nuevas Olas.

La misma sección, en su rama No Ficción, ofrecerá 'Chaos', de Sara Fattahi, un trabajo nada convencional sobre los refugiados de guerra y su gestión de la memoria y de sus orígenes, desde la perspectiva de tres mujeres sirias.

La delincuencia y la inmigración en las calles de Marsella vehicula el drama 'Shéhérazade', con el que Jean-Bernard Marlin consiguió el último Premio Jean Vigo, que desde 1951 distingue el espíritu independiente y la originalidad de cineastas prometedores (y que han ganado Godard, Resnais o Chabrol). Con actores no profesionales, cuyas vidas no se alejan en demasía de las de sus personajes, el film, presente en la sección Nuevas Olas, narra el encuentro entre un pandillero adolescente y una prostituta, en un marco de violencia desatada.

LA INMIGRACIÓN A ESCENA

Tras la controversia que levantó 'Ciutat morta' (2013), uno de sus directores, Xavier Artigas, pone el foco en otro caso real para un nuevo trabajo de denuncia: 'Idrissa' recupera el caso de un joven inmigrante africano, que murió en el Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona, en enero de 2012, intentando reconstruir qué sucedió, y retratando el drama de la realidad de quienes llegan a nuestro país en busca de un futuro mejor.

El mismo tema recorre 'Joy'. El largometraje de la austriaco-iraní Sudabeh Mortezai es un crudo retrato, desde una empoderada perspectiva feminista, de la crisis de la política migratoria en Europa, desde los ojos de una nigeriana obligada a prostituirse. La película cuenta con ex trabajadoras sexuales que interpretan algunos personajes. Ambas estarán en la Sección Oficial.

Como Xavier Artigas, otros dos cineastas españoles, Víctor Moreno y Pablo Llorca, vivirán el estreno mundial de sus películas en Sevilla. Después de aquel insólito retrato de la crisis que era 'Edificio España' (2014), Moreno y 'La ciudad oculta' participarán en la Sección Oficial con el aval del premio principal de proyectos organizado por el Festival de Cinéma Européen des Arcs. La película supone un viaje a las entrañas de Madrid, a su subsuelo de galerías, túneles y alcantarillas, como símbolo del inconsciente de una gran urbe.

Pablo Llorca, viejo conocido del certamen (ganó el pasado año del premio Fipresci en la sección Resistencias con 'Ternura y la tercera persona') estrenará por su parte 'El viaje a Kioto', que, en clave de comedia con un fondo de análisis social, narra con ternura la decadencia profesional y vital de un músico en horas bajas, vieja estrella de la Movida (en un guiño a la época, el film cuenta con la colaboración de Mónica Gabriel y Galán, vocalista del grupo Objetivo Birmania).

TRES PELÍCULAS, UN DIRECTOR

La edición número 15 del Festival de Sevilla presenta un hecho insólito: un mismo director, el ucraniano Sergei Loznitsa, tendrá tres películas en la programación. En la Sección Oficial se podrá ver 'Donbass', drama seleccionado en Un Certain Regard en Cannes, que evoca un conflicto armado entre independentistas ucranianos y prorrusos en 2014.

Sevilla mostrará otros dos trabajos de Loznitsa, en este caso documentales que se verán en Nuevas Olas-No Ficción: a partir de unas viejas imágenes de 1930, en los que el gobierno soviético juzgaba a un grupo de ingenieros y economistas falsamente acusados de traición, el cineasta construye 'The Trial'. Mientras, en 'Victory Day', fotografía el desfile que cada 9 de mayo se celebra en el Treptower Park de Berlín, ante el monumento soviético en honor a los caídos en la Segunda Guerra Mundial.

Como 'Donbass', de fronteras habla también 'Extinçao', de la portuguesa Salomé Lamas: las cinematográficas (ella utiliza el término paraficción para definir un híbrido, que toma a veces la narrativa de la ficción) y las reales, llevando la cámara hasta Transnistria, estado sin reconocimiento internacional situado entre Moldavia y Ucrania.

En la misma sección veremos el último largo de otro documentalista de referencia, Nicolas Philibert (autor de la inolvidable 'Ser y tener'), del que el #15FestivalSevilla mostrará 'De chaque instant': en esta ocasión, el cineasta galo vuelve al mundo de la enseñanza, en este caso de enfermería, para seguir a un grupo de personas que se preparan para la gran responsabilidad de cuidar pacientes.

DOS MUJERES IRREPETIBLES

Además del homenaje a Roy Andersson y con la voluntad de restituir nombres femeninos capitales en una historia del cine que aún se está construyendo, el Festival de Sevilla reconoce en esta edición el trabajo tras la cámara de la húngara Ildikó Enyedi y de la alemana Ula Stöckl. Ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín y de cuatro premios de la EFA con 'En cuerpo y alma' (2017), su regreso al cine tras 18 años de frustrado e involuntario parón, Enyedi, que vivió un momento dulce en los años 80 y 90, será la protagonista de una de las retrospectivas.

Otra cineasta a reivindicar, mujer adelantada a su época con una obra escasamente vista, es Ula Stöckl, una de las más relevantes representantes del Nuevo Cine Alemán. Con su cine militante, político y vanguardista, Stöckl apostó por un discurso marcadamente feminista, como hicieran también otras pioneras como Agnès Varda o Vera Chytilová. Nuestro certamen recupera cuatro de sus largometrajes.