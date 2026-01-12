Las obras de instalación de los toldos mantendrán cerrado el carril bici del puente de San Telmo de Sevilla hasta mayo

Estado actual del Puente de San Telmo de Sevilla durante la instalación de los toldos. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado este lunes que las obras de instalación de los toldos para dar sombra al Puente de San Telmo van a durar hasta el mes de mayo. Tiempo en el que estará cerrada la circulación del carril bici en este punto de la ciudad.

En una declaración ante los medios, Sanz ha indicado que "se están estudiando posibles alternativas" aunque ha reconocido que "difícilmente las hay". El alcalde ha señalado que en el carril hay unos pilones para poder sostener una red de alumbrado público provisional, "porque ahora mismo la luz de las farolas del puente está también cortada".

En esta línea, Sanz ha pedido disculpas a los usuarios del servicio. "Seguimos estudiando posibles alternativas, pero de momento no se ha podido dar alternativa", ha subrayado.

Asimismo, el primer edil ha señalado que los toldos "no afectarán al carril bici" cuando se instalen. "El toldo lo soporta una estructura fija que va en la barandilla del puente", ha afirmado Sanz.

El Ayuntamiento inició el jueves 8 de enero las obras de instalación que tienen un valor de más de 1,1 millones de euros. Desde entonces, permanece cortada una de las aceras del puente.

Según el Consistorio, las obras se llevarán a cabo en dos fases continuadas, sobre cada una de las aceras, respectivamente, para que "el tráfico de peatones, ciclistas y conductores quede garantizado en todo momento". Para ello se va a mantener activas una de las dos aceras y abiertos tres carriles de circulación.

Esta actuación estará acompañada de una renovación de la iluminación del puente. El espacio cuenta actualmente con un total de 34 farolas con dos tipos de luminarias, dispuestas equitativamente a ambos lados de la calzada. Los trabajos están siendo realizados por la empresa Ayesa.