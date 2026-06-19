Obras de Pagés del Corro en Sevilla: cortado el tráfico entre Victoria y Evangelista desde el 29 de junio hasta octubre

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Obras De Pagés Del Corro Este Lunes Entre República Argentina Y Farmacéutico Murillo Herrera. FRANCISCO J. OLMOS / EUROPA PRESS 11/8/2025 - FRANCISCO J. OLMOS // EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, iniciará el próximo 29 de junio la tercera y penúltima fase de las obras en la calle Pagés del Corro del Distrito Triana, que cortará el tráfico del tramo comprendido entre las calles Victoria y Evangelista hasta mediados de octubre.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, esta nueva fase conllevará el cierre de las calles Evangelista y Victoria en su confluencia con Pagés del Corro, que quedarán en fondo de saco, con acceso restringido a residentes, servicios de carga y descarga y Lipasam. En el tramo de Pagés del Corro comprendido entre San Jacinto y Evangelista regirá la misma restricción, con cuatro zonas de carga y descarga habilitadas específicamente en dicho tramo.

En este sentido, el delegado de Urbanismo y de Emasesa, Juan De la Rosa, ha señalado que las obras "avanzan a buen ritmo" y encaran ya sus "últimas fases", que serán "más cortas que las dos anteriores". Del mismo modo, De la Rosa ha subrayado que "ya se pueden ver los cambios que está experimentando la calle, y ha reiterado sus "disculpas a vecinos y comerciantes por las molestias ocasionadas por los trabajos" .

Esta actuación, que comenzó el 11 de agosto de 2025, cuenta con una inversión total de 7.779.376 euros. Además de la renovación de las redes, los trabajos contemplan la instalación de una red de baldeo, la renovación del pavimento, la ejecución de acerados más anchos para dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de accesibilidad, la redistribución de aparcamientos y alcorques y el incremento del arbolado con la plantación de 95 nuevos árboles.

Actualmente, también se está llevando a cabo la segunda fase, la del tramo comprendido entre Farmacéutico Murillo y Victoria; y la cuarta y última fase, que abarcará el tramo entre Evangelista y San Jacinto, está prevista para mediados de agosto con una duración aproximada de seis meses.

ACCESO GARAJES Y ZONAS DE CARGA Y DESCARGA

En lo que respecta a los itinerarios de acceso a garajes, los de las calles Gustavo Bacarisas y Génova no verán alterado su acceso, que se mantiene desde Génova. En Pagés del Corro, los garajes número 7, 8 y 10 --este último perteneciente al Monasterio Nuestro Señora de la Consolación-- tendrán el acceso anulado durante la ejecución de la Fase 2, mientras que el garaje número 12 lo tendrá anulado durante la Fase 3.

Por su parte, los garajes número 13, 14, 15 y 16 podrán acceder desde San Jacinto en sentido Avenida República Argentina. El garaje número 9, taller mecánico, se coordinará con el avance de la obra. En Luca de Tena, el garaje número 11 tiene el acceso anulado hasta mediados de junio, fecha prevista de inicio de los trabajos en esa calle.

Las zonas de carga y descarga existentes en Génova, 138 y 110, se desplazarán hasta Pagés del Corro, 36 y 80, y se habilitará una nueva en Pagés del Corro, 186. Desde Evangelista hasta San Jacinto, las cargas y descargas tendrán acceso desde Génova en sentido Avenida República Argentina. Las cargas y descargas de Génova continúan sin afección adicional respecto a la fase previa.