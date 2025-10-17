La UPO niega haber autorizado de forma "oficial o extraoficial" la gira de Vito Quiles por el campus

Archivo - El periodista Vito Quiles, durante la concentración en Madrid contra Milei, a 21 de junio de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO) ha negado que tenga constancia o autorización para el acto de la gira 'España Combativa' de Vito Quiles en el campus. El periodista ha anunciado en redes sociales la celebración de este evento para el próximo jueves, 23 de octubre.

En un comunicado, la UPO asegura que "no organiza ni participa en el evento" y que no ha recibido ninguna petición de carácter "oficial o extraoficial" para la realización del mismo por parte de niguna persona o institución.

El organismo también señala que con "carácter general, no autoriza ni ampara actividades ni manifestaciones dentro de su campus". Además, apunta que "el acto promovido atenta contra la convivencia como se ha podido observar en la Universidad Autónoma de Barcelona".

Sobre este hecho, la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) criticaba este jueves la "instrumentalización" de su campus por parte de Vito Quiles al considerar que había impedido la normal realización de las actividades que estaban previstas y autorizadas.

En el comunicado, la UPO ha sostenido que el campus como un "espacio de diálogo y de confrontación de opiniones en el que los distintos agentes deben sentirse libres de expresar sus ideas". En este sentido, defiende el papel de la Universidad para propicionar "un espacio seguro de confrontación de idesas con base científica y académica" y también resalta la necesidad de "asegurar un marco jurídico que se identifica con los valores y principios constitucionales que ordenan nuestra convivencia, y que actúan como un límite infranqueable frente a posicionamientos que atentan gravemente contra nuestro Estado de Derecho".