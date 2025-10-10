La ONCE deja 140.000 euros en el barrio Los Montecillos de Dos Hermanas (Sevilla), con cuatro cupones de 35.000 euros

DOS HERMANAS (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El sorteo de la ONCE de este jueves, 9 de octubre, ha dejado un premio de 140.000 euros en Los Montecillos, uno de los barrios "más humildes de Dos Hermanas" según la entidad, con cuatro cupones premiados con 35.000 euros cada uno que vendió Francisco Javier López, vendedor de la ONCE desde el pasado año.

Según ha informado la ONCE en una nota, el sorteo ha dejado otros 350.000 euros en Málaga y Andujar (Jaén) respectivamente, por lo que ha repartido 840.000 euros entre las tres provincias andaluzas.

Este anuncio se enmarca en un contexto en el que el sorteo del fin de semana de la ONCE de este domingo, 6 de octubre, dejaba un premio de 180.000 euros en Mairena del Alcor (Sevilla) con diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno que vendió Juan Manuel Morillo en la calle Calatrava de la localidad sevillana.