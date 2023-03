La ONCE nombra María Dolores Nogales nueva directora de la organización en Osuna (Sevilla)

Foto de familia tras el nombramiento de María Dolores Nogales como nueva directora de la organización en Osuna, en Sevilla. - ONCE

OSUNA (SEVILLA), 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla ha nombrado a María Dolores Nogales como nueva directora de la organización en Osuna (Sevilla) en sustitución de Anabel Mercado, ahora subdirectora de la ONCE en Córdoba. La ONCE cuenta en Osuna con 196 afiliados y 75 vendedores de los 3.740 afiliados y 1.323 vendedores que hay en la provincia de Sevilla.

Afiliada a la ONCE desde 2009, María Dolores Nogales (Sevilla, 1982), se quedó ciega por un tumor en el nervio óptico sobrevenido en 2008, es usuaria de perro guía, graduada en Fisioterapia por la Universidad de Sevilla, ha trabajado como fisioterapeuta en su propia consulta y comenzó su trayectoria laboral en la ONCE en 2021 como vendedora en la zona del Hospital Virgen del Rocío.

En el acto de presentación en sociedad de la nueva directora, celebrado en la Escuela Universitaria de Osuna, han participado el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la subdelegada María Martínez, junto a la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, tal como ha señalado la ONCE en una nota de prensa.

Nogales se ha marcado como objetivo "luchar por la integración en todos los sentidos, social, laboral, económica, profesional, educativa y digital". "Sois una institución con muchos años de trayectoria --ha destacado la alcaldesa-- que ha demostrado cómo ha hecho una sociedad más justa, educada e igualitaria y que mira a las personas con independencia de sus capacidades, ofreciendo numerosas oportunidades".