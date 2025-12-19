La ONCE reúne en Sevilla a 250 personas ciegas mayores de 55 años para compartir la Navidad acompañadas

Archivo - Vacaciones Sociales que organiza la ONCE para personas Mayores - JAVIER REGUEROS - Archivo

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha presentado este viernes el programa de Vacaciones Sociales 'Navidad en Familia'. Una iniciativa que va a reunir a un total de 250 personas mayores de 55 años, en su mayoría ciegas o con discapacidad visual grave, procedentes de toda España en el Hotel Ilunion Alcora de Sevilla para que no pasen estas fechas navideñas en soledad.

Según una nota remitida por la entidad, el calendario de actividades comienza este lunes, día 22, y se prolongará hasta el próximo 2 de enero. La ONCE ha indicado que les ayuda financiando gran parte del coste total del viaje y ofreciéndoles un espacio para la convivencia.

Un equipo de 10 monitores especializados y un coordinador serán los responsables de ocupar su tiempo con un programa de actividades que incluyen desde actuaciones, humor, juegos, música, fiestas, dinámicas de grupo, baile o gimnasia, hasta la realización de diversas excursiones que recorrerán los principales puntos de interés turístico de la capital hispalense y su provincia.

El programa incluye cenas y almuerzos "de gala" especiales para los días más significativos y cotillón en Nochevieja. Asimismo, el 29 de diciembre el director general adjunto de Servicios Sociales para Personas Afiliadas de la ONCE, Andrés Ramos Vázquez, junto con el director de Promoción Sociocultural, Artística y Deportiva, Ángel Luis Gómez Blázquez, y el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, visitarán este grupo tan especial para compartir unas horas y desearles de parte de toda la Institución los mejores deseos para 2026.

La ONCE ha indicado que es la vigesimoquinta edición de este programa cuyo primer destino elegido fue El Puerto de Santa María (Cádiz), donde se realizaría durante varios años seguidos más, utilizando también a lo largo de estos años destinos como: Fuengirola (Málaga), Benidorm y Calpe (Alicante) o Almuñécar (Granada), entre otros.

En esta línea, la ONCE aprobó en 2019 un programa específico de prevención y lucha contra la soledad no deseada denominado "A tu lado siempre". Cuyo objetivo es ofrecer "un espacio acogedor a todas aquellas personas ciegas y con deficiencia visual grave, mayores de 55 años sin actividad laboral, que no cuentan con acompañamiento familiar para pasar las fechas más significativas de la Navidad".

La ONCE ha indicado que desarrolla cada año el Programa de Vacaciones Sociales para su colectivo de mayores, "dado el alto beneficio que proporciona la participación en este tipo de actividades de carácter social, cultural y turístico-recreativo, ya que redunda en la mejora de la calidad de vida del colectivo".