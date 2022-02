La Orquesta Barroca de Sevilla, Crocus Quintet, Zahir Ensemble y la ROSS actúan en el Espacio Turina

El Teatro Lope de Vega acoge un total de cuatro conciertos donde se funden los estilos clásico y vanguardista

El mes de marzo arranca con ocho conciertos de diversos estilos en el Espacio Turina y el Teatro Lope de Vega en el marco de la programación cultural municipal. En est sentido, la Orquesta Barroca de Sevilla (OBS), Crocus Quintet, Zahir Ensemble y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) tocarán en la sede de la calle Laraña, mientras que lo clásico y lo vanguardista se funden en el Lope de Vega con la Compañía Sevillana de Zarzuela, la ROSS y el concierto de Los Voluble y Le Parody & Marta Verde.

Los espacios escénicos municipales reciben esta semana un variado abanico de propuestas musicales para todos los públicos. Una programación que contempla géneros como la música contemporánea, de cámara, lírica, jazz, zarzuela, clásica y una fusión entre el flamenco y la electrónica que vienen a sumarse a la "intensa agenda cultural sevillana", según destaca el Consistorio en un comunicado.

Así, esta primera semana de marzo el Espacio Turina y el Teatro Lope de Vega acogerán un total de ocho propuestas sonoras en las que tendrán especial protagonismo distintas formaciones sevillanas.

En el Espacio Turina, la OBS será la encargada de hacer vibrar a melómanos y aficionados a la ópera con 'Dido and Eneas' en versión de concierto el miércoles 2 de marzo. "Al virtuosismo y la vibrante garra de la agrupación residente en la calle Laraña se suman las voces de Marta Infante (Dido), Marta Mathéu (Belinda), Víctor Cruz (Eneas) y la agrupación Vandalia para dar vida al libreto del dramaturgo y poeta Nahum Tate, la música de Henry Purcell y la dirección de Alfonso Sebastián en esta obra inspirada en la Eneida.

Por su parte, el jueves es el día que los amantes del jazz en Sevilla rodean de color rojo, esta vez, con el recital de Crocus Quintet, que llenará este espacio de ritmos sincopados, melodías sugerentes y armonías plenas de vigor con un repertorio de temas originales, ya que las fundadoras del proyecto Alejandra Artiel (trompeta), Blanca Barranco (contrabajo) e Irene Reig (saxo), además de ser músicas son también compositoras.

Acompañadas de Ester Quevedo al piano y Rakel Arbeloa a la batería, el resultado de este quinteto es la convivencia de expresiones artísticas muy diferentes --las trayectorias musicales de las componentes son bien distintas-- con un hilo conductor: la pasión por la música afroamericana y el jazz.

En música contemporánea, llega al Turina el viernes 4 de marzo el Zahir Ensemble, dentro del festival del mismo nombre. Bajo la dirección musical del gaditano Juan García Rodríguez, este ensemble sevillano sigue mostrando su compromiso con la interpretación del gran repertorio de nuestro tiempo y dará vida a piezas de Voro García (Jardín de Sueños), Fabián Panisello (À 5), Eneko Vadillo (Selene), Mercedes Zavala (Mudanza), Sergio Blardony (Un Soplo que Vacía el Pecho) y Francisco Martín Quintero (Kokoschka Seeings II).

TRIPLETE DE LA ROSS

Si hay dos rasgos que caracterizan al auditorio de la calle Laraña y lo convierten en un espacio singular, casi único en Andalucía, son la posibilidad de disfrutar de conciertos en cercanía y con excelente acústica. En este ambiente, se podrá disfrutar esta semana de la actuación de dos recitales de la ROSS.

Esta agrupación sevillana, con más de treinta años de trayectoria e integrada por primeras figuras internacionales, protagonizará en estos días dos ciclos en el Espacio Turina: La ROSS in camera el 5 de marzo, a las 20 horas, del que tendrá lugar el tercero de cuatro conciertos de dicho ciclo, y el XXXII Ciclo Música de cámara ROSS un día después en sesión matinal al mediodía, con el octavo de doce recitales.

En ambas convocatorias el público escuchar un repertorio de varias composiciones de tres genios referentes de la partitura como son Johann Sebastian Bach --concierto de Brandenburgo núm. 1, en fa mayor, BWV 1046--, ntonio Vivaldi --Concierto para 4 violines y Violonchelo, en fa mayor, Op. 3 núm. 10, RV 580 B y Concierto para violín, en sol mayor Op.3 núm. 3 RV 310-- y Wolfgang Amadeus Mozart --Música para un funeral masónico, K.477--.

Además, la agrupación sinfónica sevillana continuará su recorrido hispalense en el Teatro Lope de Vega el jueves 3 (20 horas) en el que será el segundo reencuentro de la ROSS y el coliseo municipal esta temporada dentro de las denominadas 'Noches del Lope'. Tras el recital del pasado mes de octubre, la ROSS regresa a este escenario de la mano de su director, Marc Soustrot, y con Álvaro Canales Albert, ganador del IV Concurso Nacional AFOES 2021 --Asociación de Fagotistas y Oboístas de España--, como solista.

CLÁSICA Y ZARZUELA EN EL LOPE DE VEGA

Siguiendo la filosofía de incluir en su programa lo 'Muy clásico, muy contemporáneo', además de la ROSS el coliseo municipal propone otra cita con la zarzuela y un viaje audiovisual a través del cante jondo y la electrónica que defienden Los Voluble; un espectáculo que seguirá a la actuación de Le Parody y la artista visual Marta Verde.

La Compañía Sevillana de Zarzuela abrirá el apartado musical de esta semana en el teatro con dos actuaciones, los días 28 de febrero y 1 de marzo, ambas a las 20 hroas. En esta ocasión, la formación pondrá sobre las tablas La Revoltosa, sainete de un acto con composición musical de Ruperto Chapí, considerada una de las obras cumbre del género chico junto a La verbena de la Paloma.

El viernes 4, a las 20 horas, es turno del espectáculo audiovisual flamenco y electrónico que comenzará la cantante y compositora andaluza Sole Parody (Le Parody), que presentará Porvenir, un trabajo en que mezcla el pop oscuro, los folclores tribales, el flamenco y la electrónica y en el que estará acompañada por los fascinantes paisajes digitales que la artista visual Marta Verde creará a partir de los sistemas generativos y dibujos improvisados.

A ellas les seguirán Los Voluble con 'Flamenco is not a crime', que estrenaron en la pasada edición de la Bienal de Flamenco y en la que profundizan en las líneas que separan la electrónica y el flamenco. Inspirados por el movimiento 'Free party is not a crime', Benito y Pedro Jiménez dan lugar a una propuesta en la que ambos géneros se mezclan con la cultura crítica y el political remix video, empleando la pantalla como un instrumento que facilita la comunicación de un universo que profundiza en la creación comprometida y nos acerca a su reflexión sobre lo heterodoxo del flamenco, lo gitano y la fiesta como acción política.