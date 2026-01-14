La Orquesta y Coro Nacionales de España llega al Teatro de la Maestranza de Sevilla con el 'Réquiem Alemán' de Brahms

Archivo - Concierto de la Orquesta y Coro Nacionales de España, en foto de archivo. - TEATRO DE LA MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza acoge el domingo, 18 de enero, una de las grandes obras sacras del Romanticismo: el "imponente" 'Ein Deutsches Requiem, op. 45' ('Un Réquiem Alemán') de Johannes Brahms, interpretado por la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE), bajo la dirección del maestro Josep Pons, director honorífico de la formación.

Enmarcado dentro del ciclo 'Gran Selección', este concierto ofrece al público sevillano la oportunidad de disfrutar de una "auténtica joya" del repertorio coral-sinfónico. Lejos del dramatismo litúrgico tradicional, la obra de Brahms propone una reflexión "serena y humanista" sobre la muerte, el consuelo y la esperanza, "sostenida por una música de profunda espiritualidad y gran riqueza expresiva", informa el Teatro en una nota de prensa.

Junto a la Orquesta y el Coro Nacionales de España participarán como solistas la soprano Katharina Konradi y el barítono José Antonio López, ambos intérpretes de reconocido prestigio en el ámbito sinfónico-vocal europeo, cuya presencia aporta un "valor artístico excepcional" a esta interpretación.

Fundada en 1937, la OCNE es una de las instituciones sinfónico-corales más relevantes del panorama musical español. Con sede en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, desarrolla "una intensa actividad artística y pedagógica". Su actual director titular y artístico es David Afkham.

Por su parte, Josep Pons, director musical del Gran Teatre del Liceu desde 2012 --cargo renovado hasta 2026--, es una "figura clave" del panorama musical español, con una "sólida trayectoria" en los repertorios sinfónico y operístico. En septiembre de 2025, asumió el cargo de director titular y artístico de la Deutsche Radio Philharmonie.

Las entradas, con precios que oscilan entre 27 euros (Paraíso) y 60 euros (Patio), están disponibles en las taquillas del Teatro y a través de su página web.