Osuna se presenta en Fitur como un destino turístico inteligente acreditado con un "patrimonio vivo"

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, en declaraciones a Europa Press, en el stand de la Diputación en Fitur. - AYTO.DE OSUNA

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) se ha mostrado este jueves en Fitur como un destino turístico inteligente acreditado y con un importante "patrimonio vivo". Así lo ha afirmado su alcaldesa, Rosario Andújar, durante la presentación de la oferta turística del municipio en el stand de la Diputación.

"Con ello queremos referirnos a las inversiones y ejecuciones de planes que estamos desarrollando para preservar, mantener y conservar lo más preciado de nuestro turismo: el patrimonio monumental e histórico, que siempre ha sido el recurso más importante para Osuna", ha añadido la regidora ursaonense.

Andújar también ha destacado el plan de sostenibilidad turística, con el que hab logrado 2,7 millones de euros "para desplegar las iniciativas inversoras en cada uno de los ámbitos", y, por tanto, "estamos sumando 20 millones de euros, de los cuales se están ejecutando y algunos quedan por ejecutar para esa preservación del patrimonio histórico: es lo que presentamos hoy aquí en Fitur".

Asimismo, la alcaldesa ha subrayado la necesidad de llevar a cabo todos esos proyectos "con unos estándares de calidad tan importantes", como el reconocimiento de destino turístico inteligente --con la norma UNED 178501-- "que es lo que nos diferencia de cualquier otro destino turístico inteligente, que nos da la calidad internacional".

Andújar también ha mostrado su satisfaccion por superar los 100.000 visitantes el pasado año, de la mano de la iniciativa pública y también con colaboración privada, "con algo tan importante como es la conocida ya, como la 'Petra de Andalucía', que ha tenido una expansión importante a la hora de atraer visitantes nuevos".

"Estamos muy satisfechos trabajando en un turismo sostenible, de naturaleza, patrimonial e histórico y también en igualdad, porque acabamos de firmar un convenio con la red Impulsa Igualdad, para que todos los visitantes puedan sentirse de forma confortable y acogida en nuestra ciudad", ha concluido la alcaldesa.