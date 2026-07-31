La Pablo de Olavide de Sevilla abre el plazo para el X Premio 'Rosario Valpuesta' de investigación jurídica y social

Archivo - Rosario Valpuesta, primera rectora de la UPO, en la 7 edición de los cursos de verano de la universidad en su sede de Carmona, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS/UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación 'Rosario Valpuesta', en colaboración con el Movimiento Carmona por la Feminización del Derecho Privado, la editorial Tirant Lo Blanch y la Diputación de Sevilla, ha convocado el X Premio de Investigación Rosario Valpuesta con el que promociona el estudio y análisis de las diversas áreas de trabajo e investigación que la profesora y primera rectora de la Universidad Pablo de Olavide (UPO)desarrolló a lo largo de su vida académica y en su proyección pública.

En una nota de prensa, la UPO ha indicado que los estudios que se presenten a esta convocatoria tendrán que versar sobre la feminización del Derecho privado; los estudios jurídicos y sociales en los que predomine la perspectiva de la igualdad de género, por su carácter transversal; y los Derechos Humanos, especialmente su consideración y desarrollo a través de la teoría crítica.

De esta forma, podrán participar investigadores e investigadoras quienes el 1 de enero de 2026 tengan una edad comprendida entre 18 y los 45 años. En esta edición, el trabajo ganador obtendrá un premio en metálico de 3.300 euros, un diploma acreditativo como reconocimiento a su labor investigadora y será publicado por la editorial Tirant lo Blanch. Los trabajos de investigación presentados deberán ser un estudio original e inédito, no pudiendo ser habido entregado para su publicación en otros medios.

En este sentido, el plazo de presentación a esta convocatoria permanecerá abierto hasta el 31 de enero a las 00,00 horas (horario de España) y el fallo del jurado se hará público en marzo de 2027. El mismo está compuesto por la Presidencia de honor de la asociación 'Rosario Valpuesta'; la presidenta de la asociación; el rector de la UPO; un responsable del Movimiento Carmona por la Feminización del Derecho Privado; el docente de Derecho Civil del Área de Derecho Civil de la UPO que sea designado como su representante para este premio; y el Presidente de la Diputación de Sevilla, aunque todos ellos podrán delegar en otra persona su participación en el jurado de este premio.

En contexto, este reconocimiento está subvencionado por la Diputación pronvincial a través de la convocatoria en concurrencia competitiva y abierta dirigida a subvencionar proyectos y actividades de interés para la provincia de carácter social y/o cultural a realizar por entidades sin ánimo de lucro del área de concertación 2026. Así, el objetivo es promover y reconocer la actividad investigadora, respaldando el desarrollo de trabajos de investigación innovadores y actuales que redunden en el conocimiento y beneficio de la sociedad

De esta forma, se podrá participar en el presente certamen entregando la documentación requerida, personalmente en la sede de la asociación, o bien mediante envío por correo postal certificado con acuse de recibo y dirigido a su sede social, localizada en la sede de la UPO en Carmona.

LA ASOCIACIÓN MANTIENE EL RECUERDO DE LA PRIMERA RECTORA DE LA UPO

La Asociación 'Rosario Valpuesta', bajo el lema 'Iguales en la diferencia', está presidida por Fátima Giráldez Valpuesta y se constituyó el 17 de febrero de 2014 con el objetivo de velar, fomentar y mantener viva la memoria, el pensamiento, la obra solidaria, los valores y el legado intelectual de esta pensadora, quien llegó a ser jurista, profesora, comunicadora y mujer solidaria y luchadora, además de la primera rectora de la UPO.

Por tanto, entre sus fines principales se encuentran la preservación del legado intelectual, personal y ético de Rosario Valpuesta mediante la formación, especialmente de jóvenes y mujeres, en valores como la protección de los derechos humanos y el feminismo; recopilar, archivar, proteger y difundir sus testimonios visuales, orales y escritos; además de promocionar y desarrollar proyectos vinculados con las principales líneas de investigación y de actuación social y política que siguió la catedrática de Derecho Civil en su universidad.