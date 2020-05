Los Palacios (Sevilla) dice que el plan de empleo de Junta para playas "discrimina" a pueblos de interior

SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Los Palacios y Villafranca y vicepresidente tercero de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Juan Manuel Valle (IP-IU), ha remitido una carta al presidente de este organismo, Fernando Rodríguez Villalobos, en la que le solicita que "exija" al Gobierno andaluz "una inmediata aclaración" por la convocatoria del Plan de Empleo para Playas Seguras 2020, que anunció el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ya que Valle considera que este programa "supondría una discriminación para los municipios del interior de la comunidad y atenta contra la economía local".

En un comunicado, sobre la contratación de cerca de 3.000 personas para trabajar como auxiliares de playas durante todo el verano, el alcalde palaciego asegura en la misiva que "todos somos conscientes de la importancia del turismo de playa en Andalucía y de su capacidad para generar riqueza y empleo, pero el sector turístico es mucho más amplio incluso en los municipios costeros".

"Y en el que los municipios de interior también tenemos mucho que decir, porque ofrecemos alternativas muy ricas y diversas en campos como la cultura, la gastronomía, el mundo del caballo, el turismo de naturaleza y un largo abanico de opciones que han sido marginadas por Moreno Bonilla en su anuncio", afirma.

Además, sostiene que no son estos los programas de empleo que están esperando los municipios de Andalucía, que "hemos reivindicado una y otra vez que se ponga en marcha ya una nueva convocatoria de los conocidos y tradicionales planes 'Emplea', con una duración de seis meses para los contratos".

Por todo ello, el alcalde palaciego interpela a Rodríguez Villalobos sobre "la necesidad de una inmediata aclaración por parte del Gobierno andaluz a nuestra federación porque no sólo discrimina a todos los municipios andaluces que no tienen playas, sino que supone un nuevo atentado contra la autonomía local, incluso la de los municipios costeros, ya que debemos ser los ayuntamientos los que planifiquemos los proyectos a los que destinar los recursos que debe poner sobre la mesa la Junta de Andalucía, con competencias en materia de empleo, proyectos en los que el turismo de playa ocupa un lugar relevante, pero no único".

"Esa elección debemos priorizarla los ayuntamientos, actualmente inmersos en el rediseño de nuestras estrategias de reactivación de las economías locales para hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus", concluye Valle.