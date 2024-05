Los Palacios (Sevilla) reivindica conexión ferroviaria para "fomentar el transporte sostenible" y "mejorar la movilidad"

SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca ha reivindicado la conexión a la red de ferrocarriles, petición que el Consistorio palaciego viene demandando "desde hace ya muchos años" con el fin de "fomentar el transporte sostenible" y "mejorar la movilidad" del área metropolitana con la capital hispalense.

Así lo ha manifestado el alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle, en declaraciones a Europa Press, donde ha recordado que en los distintos documentos de planificación estratégica tanto de la comunidad autónoma andaluza como también del área metropolitana de Sevilla, "aparece esta reivindicación que llevamos solicitando desde hace años".

En este sentido, ha señalado que en la última visita a Sevilla del ministro de Transporte, Óscar Puente, desde el Ayuntamiento palaciego se solicitó una reunión con el Ministerio para trasladarles que "no se puede admitir que un municipio que roza los 40.000 habitantes, tan cercano a Dos Hermanas y Sevilla, no tenga conexión ferroviaria", aunque "aún no hemos recibido respuesta a dicha solicitud", ha matizado Valle.

Asimismo, el primer edil de los Palacios reconoce que se trata de "una reivindicación a largo plazo", al tiempo que ha asegurado que "vamos a seguir insistiendo y más aún teniendo en cuenta el respaldo unánime del pleno del Ayuntamiento". Al hilo de ello, ha aclarado que la petición "se ha hecho llegar por acuerdo unánime del Pleno, tanto a la Junta Andalucía como al Gobierno de España".

A este respecto, Valle ha destacado que "en estos momentos" desde el Ayuntamiento se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para pedir al Gobierno andaluz "la mejora del transporte público de autobuses", porque "es de su competencia", y por otro lado, "tenemos la petición del tren al Gobierno de España", ha puntualizado.

"Tenemos un déficit en el transporte público de autobuses. No es posible que cuando hay un problema con algún autobús la lanzadera, a veces, tarde más de una hora en llegar, lo que provoca que los chavales lleguen tarde a los exámenes o muchas personas no puedan acudir a tiempo a sus citas médicas", ha denunciado el alcalde.

Por tanto, "frente a la administración que sea, nosotros vamos a continuar reclamando mejoras para nuestro pueblo y las mejoras en las infraestructuras para alcanzar una mejor movilidad, asuntos prioritarias para el Gobierno Municipal", ha defendido.

Por último, ha considerado que este es el momento "más adecuado" para realizar estas reivindicaciones, "cuando la agenda urbana y las políticas de la Unión Europea apuestan por sistemas de transporte, de movilidad urbana, sostenible, eficiente y mucho más seguro, como es el ferrocarril", es por ello que "queremos que el Gobierno de España aproveche este momento histórico con los fondos europeos para ampliar esa red de cercanías y que en ella esté nuestro municipio", ha concluido el alcalde.