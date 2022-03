Palomares (Sevilla) "reinicia" la fase de alegaciones de su innovación urbanística de gasolineras tras una impugnación

PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA), 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este viernes comienza el nuevo plazo de información pública de la innovación urbanística promovida por el Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla), gobernado en minoría por la socialista Ana Isabel Jiménez Salguero, para regular y limitar la instalación de estaciones de servicio en este municipio aljarafeño, una modificación del planeamiento urbano aprobada el mismo día en el que era concedida la controvertida licencia de obras para la construcción de una nueva gasolinera impulsada por Petroprix Energía en la calle Loma Verdejana, cuyos vecinos se oponen al proyecto.

En concreto, y según una resolución de la alcaldesa emitida el pasado 14 de marzo y recogida por Europa Press, fue el pasado 30 de noviembre de 2021 cuando el pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente una innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "sobre instalación y uso de gasolineras y otros servicios auxiliares", toda vez que "durante el período de exposición pública" de tal documento inicial, Ecologistas en Acción alegó una "vulneración de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía".

El Ayuntamiento estimó esta alegación "respecto a la falta de documentación del proyecto de innovación en el Portal de Transparencia" municipal, detalla la resolución, que a tal efecto ordena "reiniciar el período de información pública" y "publicar en el Portal de la Transparencia toda la documentación del presente expediente de manera simultánea a la publicación del nuevo anuncio

de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia", el BOP.

Así, y al publicar este mismo jueves el BOP dicho anuncio, este viernes comienza un nuevo plazo de un mes "a fin de que los interesados puedan interponer las alegaciones que consideren convenientes" al mencionado expediente.

Recientemente, por cierto, el pleno del Ayuntamiento de Palomares aprobaba una moción respaldada por todos los grupos de oposición, --Cs el PP, IU, Podemos y Vox--, que reclama a la alcaldesa "revocar de oficio la licencia" concedida al proyecto de gasolinera de la calle Loma Verdejana "por motivos de oportunidad", si bien la secretaria general avisaba en la propia sesión de que la Alcaldía no tiene competencias para ello.

"POR MOTIVOS DE OPORTUNIDAD"

En concreto, el pleno abordaba una moción del PP en demanda de "revocar de oficio la licencia por motivos de oportunidad", celebrando de manera paralela una concentración los vecinos afectados por el asunto. Al respecto, el portavoz local del PP, Carlos Franco, defendía que su moción se basaba en el propio informe emitido por la secretaria general del Consistorio.

Invocando dicho informe, esgrimía que el Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales regula la revocación de una licencia cuando "sobrevengan" circunstancias que "de haber existido, habrían justificado la denegación y podrán serlo cuando se adopten nuevos criterios de apreciación", aunque "soportando el resarcimiento de los daños y perjuicios causados". Así, el portavoz del PP esgrimía los motivos de "protección" de la salud vecinal y de medio ambiente, entre otros, para optar por dicha vía.

LA ALCALDESA Y LA SECRETARIA

La alcaldesa, de su lado, insistía en que ante "procedimientos reglados" como este, "no cabe discrecionalidad", reiterando que ella no quiere la instalación de la gasolinera. "Llevo dos años trabajando para que la gasolinera no esté allí", señalaba asegurando que había solicitado un informe externo para buscar nuevas alternativas de actuación y había pedido una nueva cita con la empresa, porque "se ha revisado el expediente", sin encontrar cómo anular la licencia.

La propia secretaria general del Ayuntamiento explicaba respecto a su informe, de 13 páginas, que el planeamiento urbano en vigor al momento de conceder la licencia de obras avala la citada autorización, avisando de que "se está intentando arreglar vía Alcaldía una falta de actuación en su momento", en alusión a no haber "limitado (antes) la implantación de la gasolinera" mediante el planeamiento urbano.

"No hay artículo para revocar la licencia. La Alcaldía no tiene competencias para revocar las licencias por oportunidad", enfatizaba la secretaria general, insistiendo en que el Reglamento de Disciplina Urbanística regula que no se puede actuar en un caso así "por motivos de apreciación u oportunidad". "Todo se ha hecho conforme a ley", aseveraba.

El colectivo de vecinos afectados por el asunto, de su lado, ha elevado una denuncia a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo, avisando de una supuesta omisión de "información elemental" respecto al impacto de la iniciativa.