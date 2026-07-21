Pareja Obregón, 'Fraskito', Javielito de la Cava y Bella de Sousa, en el Festival Pepe Suero de Sevilla

Foto de familia tras la presentación del Festival Pepe Suero, con la delegada municipal de Turismo y el delegado del Distrito Cerro Amate - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Turismo y Cultura, celebra el día 4 de septiembre la quinta edición del Festival de Música Popular Pepe Suero, una cita que reunirá a Arturo Pareja Obregón, 'Fraskito', Javielito de la Cava y Bella de Sousa a partir de las 22,00 horas en la Plaza Poeta Miguel Hernández, con entrada libre hasta completar aforo.

Bajo la dirección artística de Antonio Ortega, el festival alcanza su quinta edición manteniendo su vocación de rendir homenaje a la figura y al legado de Pepe Suero y de generar un espacio de encuentro en torno a la música popular, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

La edición de 2026 reúne cuatro perfiles de distintas generaciones y procedencias unidos por la relación de sus propuestas con las raíces, la canción de autor, el flamenco y las expresiones musicales vinculadas a la cultura andaluza. En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha afirmado que "alcanzar la quinta edición demuestra la consolidación de un festival que mantiene viva la memoria de Pepe Suero y, al mismo tiempo, proyecta hacia el presente los valores que representó su música, identidad, compromiso, libertad creativa y una profunda conexión con la cultura popular".

Asimismo, Angie Moreno ha añadido que desde el Ayuntamiento se quiere seguir generando espacios para una música "que nace de nuestras raíces y que forma parte de la identidad cultural de Sevilla". Este festival permite reunir diferentes generaciones y formas de entender la creación, "demostrando que la tradición no es algo estático, sino una fuente permanente de nuevos lenguajes".

El cartel contará con el sevillano Arturo Pareja Obregón, cantante, compositor, pianista e intérprete cuya trayectoria está "estrechamente ligada" a Sevilla y a la canción melódica andaluza. Hijo del compositor Manuel Pareja Obregón, comenzó a tocar el piano a los seis años y debutó discográficamente en 1985 con Sevilla, cuya canción homónima se convirtió en una de las composiciones más reconocibles dedicadas a la ciudad.

También participará 'Fraskito', creador con más de dos décadas de trayectoria dentro del flamenco contemporáneo. Cantautor, compositor, guitarrista e investigador sonoro, su música parte de la raíz flamenca para dialogar con otras culturas y lenguajes musicales. Sus composiciones han sido interpretadas por artistas como Enrique Morente, Remedios Amaya, Guadiana o Parrita, y ha colaborado con músicos como Jorge Pardo, Tino di Geraldo, Carles Benavent, Tomasito o Yelsi Heredia. Su último trabajo discográfico, Gratitud (2026), establece un diálogo entre el flamenco, la música popular valenciana y los lenguajes contemporáneos.

El festival contará igualmente con Javielito de la Cava, nacido y criado en Triana y vinculado desde sus orígenes a las tradiciones musicales y populares del barrio. Su perfil multidisciplinar reúne las facetas de cantante, compositor, guitarrista flamenco, flautista, percusionista, escritor y director de espectáculos. Es además tamborilero y flautista de la Hermandad del Rocío de Triana y responsable de proyectos como Triana canta a la Navidad. Su trabajo creativo mantiene una estrecha relación con Sevilla, Triana y sus manifestaciones culturales, desde el flamenco hasta la música vinculada al Rocío y la Semana Santa.

Completa el cartel Bella de Sousa, cantautora procedente de Isla Cristina (Huelva), cuya propuesta combina sus raíces flamencas y carnavalescas con sonidos pop. La artista define este lenguaje propio como "pop isleño", una fórmula en la que incorpora la identidad musical de su tierra desde una perspectiva actual. Vinculada a la música desde la infancia, cuando comenzó a cantar en comparsas infantiles de Carnaval y a tocar la guitarra de forma autodidacta, inició su trayectoria profesional en 2020 y desde entonces ha desarrollado un repertorio propio con canciones como Tal vez, La ilusión o Tortura.