La parroquia de San José Obrero de Sevilla renovará por completo su cubierta a partir del mes de junio

Interior de la parroquia de San José Obrero de Sevilla - HERMANDAD DE SAN JOSÉ OBRERO

SEVILLA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La parroquia de San José Obrero de Sevilla se someterá a partir del mes de junio a un proyecto de restauración que consistirá en la sustitución de la cubierta del templo, cuyo estado ha empeorado tras las últimas lluvias.

Así lo han confirmado fuentes de la Archidiócesis a Europa Press, que también han señalado que la actuación contará con José Antonio Lubiano Mínguez como arquitecto responsable y está previsto que la semana que viene se lance la licitación de contratistas.

Las obras tienen un plazo previsto de entre cuatro y seis meses y tienen un coste provisional de 260.000 euros. Un presupuesto que previsiblemente puede aumentar al añadir reparaciones en la cúpula y la zona de las tejas, según ha indicado a esta agencia el hermano mayor de la hermandad homónima, Juan Manuel Bortelano García. Los trabajos será sufragados por el Arzobispado y la propia parroquia.

El estado del templo ha provocado el desplazamiento de los cultos cuaresmales de la corporación a una de las naves laterales tras el desprendimiento en la linterna de la cúpula por los efectos de las últimas borrascas.

Bortelano ha señalado que en las últimas semanas se han registrado goteras y filtraciones en la parte superior de la parroquia, teniendo que realizar un primera intervención hace unos meses. Desde octubre, la parroquia y la archidiócesis llevan trabajando en el proyecto de sustitución de la cubierta.

Pese a la situación, el hermano mayor ha confirmado que la hermandad realizará su estación de penitencia desde la parroquia el próximo sábado de pasión, así como la salida procesional de la imagen de San José Obrero en el mes de mayo. "Es una parroquia muy activa y no es urgente cerrar, podemos adaptarnos", ha señalado.

El comienzo de las obras provocará el cierre total de la parroquia y el traslado de los cultos a otra iglesia de la zona. Por el momento, Bartolo no ha indicado cual será el lugar en el que se trasladen las imágenes durante dicho periodo.

La noticia coincide con el cierre este domingo de la parroquia de San Julián de "manera inminente" tras el agravamiento de su estado de conservación por las últimas lluvias. Al igual que en San José Obrero, es una actuación en colaboración entre la Archidiócesis y la parroquia.

"Es un peligro inminente, un peligro contra la seguridad de las personas porque los paramentos de las paredes, tanto por dentro como por fuera, se desprenden", así ha descrito la situación a Europa Press el párroco, Amador Domínguez.

El coste de las obras asciende a unos 600.000 euros, de los cuales el 50% será asumido por el Arzobispado. El responsable de la actuación será Miguel Ángel López, arquitecto de restauración y conservación de la Catedral de Sevilla, que ha sido escogido por la autoridad eclesiástica para realizar los trabajos.

Domínguez estima que el proyecto tendrá entre ocho y nueve meses de duración, un periodo de tiempo que "supone menos de la mitad" de lo previsto inicialmente, debido a que no se contemplaba un cierre total al público del templo en un primer momento.

Al contrario que San José Obrero, la hermandad de la Hiniesta saldrá de un templo distinto el próximo Domingo de Ramos, en concreto desde la iglesia de Santa Marina donde serán trasladados las próximas semanas tras estar recibiendo culto desde el jueves en el Convento de Santa Isabel.