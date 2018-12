Participa Sevilla hará ronda de contactos sobre presupuestos 2019 y critica la "falta de ejecución" del de 2018

Publicado 05/12/2018 15:16:58 CET

SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense ha anunciado que iniciará una ronda de contactos con otras organizaciones políticas, sociales y sindicales para evaluar los presupuestos presentados por el gobierno socialista y ha criticado que el equipo de gobierno local "no haya ejecutado el 81 por ciento de las inversiones previstas este año".

A través de un comunicado, la formación verde morada ha analizado la ejecución del presupuesto hasta noviembre del socialista Juan Espadas, "con los apoyos de PP y Cs", apuntando a su "mínima ejecución" en cuanto a los gastos previstos para los barrios, la escuela pública o los planes de empleo.

"Espadas ha perdido su credibilidad, no solo prefiere a PP y Ciudadanos para realizar pactos, sino que después no lleva a cabo a lo que se compromete", según el edil de Participa Julián Moreno, "después de conocer que en lo que va de 2018 solo se han ejecutado el 19 por ciento de las inversiones previstas".

Afirma que Espadas "vende las grandes promesas para 2019, pero no podemos creernos mucho, si después comprobamos que eso no se ejecuta". Moreno indica que iniciarán una ronda de contactos con otras organizaciones políticas, sociales y sindicales para evaluar los presupuestos presentados por el gobierno socialista.

"Que el 81% previstas no se hayan ejecutado, no es el único dato que demuestra la nefasta gestión de Espadas en el Consistorio hispalense", afirma, tras poner como ejemplo que, como consecuencia de no poder reducir el periodo de pago a proveedores a menos de 30 días, la ciudad "perdió 18,9 millones de euros para realizar inversiones financieramente sostenibles antes de final de año".

Tal como señala, "en total, a día 9 de noviembre, solo se ha ejecutado el 58,9 por ciento de todo lo previsto en el presupuesto de Sevilla y existen 788 partidas presupuestarias a las que no se le ha destinado ni un solo euro, lo que supone que el 43,08 por ciento de las partidas están sin ningún tipo de ejecución".

"¿A qué se ha dedicado todos estos meses el gobierno de Espadas?", se ha preguntado Moreno, que también ha alertado de que "solo se ha gastado un 25 por ciento de los más de ocho millones previstos para mejorar los colegios públicos de la ciudad".

En este sentido, ha destacado la "nula" ejecución del Mejora Tu Barrio, las inversiones que se deben realizar en barrios y que han contado con un "supuesto" proceso participativo. En este apartado, afirma que solo se han ejecutado el 12,9 por ciento de los más de tres millones de euros previstos. Igualmente, señala que no se ha gastado "ni un solo euro" de los 530.000 previstos para el mantenimiento de barrios y barriadas, como Pino Montano o La Barzola, al igual que ha hecho con las partidas para los planes integrales de Sur, Norte, Tres Barrios y Su Eminencia.

Por otro lado, también ha criticado que "no se ha gastado ni un solo euro" en los dos planes propios de empleo que el gobierno municipal tenía previsto. "620.000 euros desperdiciados y que no han servido para mitigar las elevadas cifras de desempleo que sufrimos", según el edil.

Igualmente, desde Participa Sevilla han lamentado que no se haya destinado "nada de los 400.000 euros" previstos para el plan de vivienda joven, así como que la reducción del plan de vivienda para mujeres maltratadas de 420.000 euros a 120.000 euros. Además, afirma que tampoco se ha transferido a Emvisesa "ni un solo euro de los 720.000 previstos para que esta empresa pública lo destinara a la promoción y gestión de vivienda de protección pública".

"Estos datos demuestran el trabajo real del PSOE por Sevilla, mínima implicación con sus barrios y con la escuela pública o el olvido de los planes de empleo propio", según el edil y diputado provincial, que insta a Espadas a decir "si de una vez por todas va a realizar inversiones sociales en los barrios o va a seguir abonando el terreno para que el hartazgo sea un granero de votos para la extrema derecha".