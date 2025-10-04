Pasa a disposición judicial este domingo el detenido por matar a su madre en Brenes (Sevilla)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido tras haber confesado ser el autor homicidio de su madre en el municipio de Brenes (Sevilla), pasará a disposición judicial este domingo, 5 de octubre, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

El Instituto Armado ha detallado que el autor confeso del delito pasará a disposición judicial en la mañana del próximo domingo en el Juzgado de Guardia de Lora del Río (Sevilla).

En contexto, este pasado viernes la Guardia Civil detuvo en Brenes a un hombre acusado de homicidio tras confesar que había matado a su madre en el domicilio de la víctima, presentándose días después en un cuartel del municipio para confesar el crimen.

Según ha confirmado el Instituto Armado a esta agencia, los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, aunque el individuo se ha entregado personándose en el cuartel en la mañana de este viernes. Por el momento, no han trascendido datos de los implicados.