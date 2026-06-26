El Paseo Colón de Sevilla acogerá un final de etapa "inigualable" de La Vuelta con salida del pelotón desde Dos Hermanas

El responsable de La Vuelta y el alcalde de Sevilla, en la presentación de la meta de la 17ª etapa, en un acto en el Consistorio - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta Ciclista a España llegará de nuevo a Sevilla, en su edición número 81, y lo hará albergando el final de la etapa 17, el día 9 de septiembre, con salida en Dos Hermanas y un trazado de 189 kilómetros. La meta estará en el Paseo de Colón, a la altura de la plaza de toros de la Real Maestranza.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha mostrado convencido de que "a buen seguro" Sevilla jugará un "papel crucial" en el desarrollo y clasificación final de La Vuelta, "ya que solo faltarán cuatro etapas para que concluya", ha destacado en una nota de prensa. "Nuestra ciudad volverá a convertirse en capital internacional del deporte, como en tantas otras ocasiones, ya que la prueba ciclista es seguida en cerca de 200 países con una audiencia global que roza los 400 millones de personas".

"Una vez más, todas las miradas estarán puestas en nuestra ciudad y tendremos la oportunidad de mostrar al mundo nuestra historia, nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestra pasión por el deporte. Porque como se vive un acontecimiento deportivo en Sevilla no se vive en ningún otro sitio", ha afirmado al respecto.

Asimismo, el regidor también se ha referido al impacto económico de alrededor de 6,7 millones de euros durante las tres semanas que dura la competición, "por lo que Sevilla se va a beneficiar de acoger la meta de la 17ª etapa y de todas las actividades que realiza la caravana con todos los patrocinadores".

Para ello, Sanz ha esgrimido que la audiencia media en La 1 fue de 1.089.000 espectadores siguiendo este evento, lo que ha supuso un 12,3% de share y que en 2025 se acreditaron 1.274 periodistas y 654 medios de todo el mundo.

"Desde el Ayuntamiento queremos que La Vuelta no sólo dure en día sino que la vivamos y disfrutemos desde el mes de junio. Para ello, vamos a señalizar el recorrido y colocaremos banderolas con la imagen de la prueba ciclista en sus tramos finales", ha remarcado.

Sanz ha insistido en la idea del trabajo "codo con codo" con la organización de La Vuelta para diseñar el recorrido en Sevilla capital, y "poder enseñar al mundo algunos de los lugares y monumentos más significativos de nuestra ciudad, como el río Guadalquivir, Triana, la Torre del Oro o la plaza de la Real Maestranza".

Se trata de un "gran recorrido" de casi 11 kilómetros por Sevilla, con una recta final de etapa "inigualable" hasta la plaza de toros.

La carrera entrará en Sevilla desde la Rinconada, por la calle Mediana y Galnares, y pasará por la avenida de las Matemáticas, avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, Torneo, Puente del Cristo de la Expiración, Ronda de triana, calle López de Gomara, Virgen de Luján, Puente de las Cigarreras, Glorieta de los Marineros, Paseo de las Delicias, Paseo de Cristóbal Colón y meta a la altura de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería.