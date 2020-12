Patrimonio avala la documentación adicional para el proyecto de hotel en el antiguo convento de San Agustín

SEVILLA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, adscrita a la Consejería de Cultura, ha informado favorablemente sobre la documentación complementaria aportada al proyecto básico de conservación del antiguo convento de San Agustín, declarado bien de interés cultural (BIC), para su restauración y uso como hotel mediante obras de nueva planta, toda vez que dicho organismo había introducido una serie de observaciones al proyecto inicial, según figura en un acta de la última sesión de la comisión recogida por Europa Press.

El antiguo convento de San Agustín fue edificado progresivamente entre los siglos XIII y XVIII, marcando el estilo gótico de su refectorio una de las máximas realizaciones de este estilo en Sevilla. Su paulatina destrucción comenzó en el siglo XIX y continuó a lo largo del siglo XX, siendo demolida la iglesia, uno de los claustros, la portada de ingreso al compás y otros elementos. Desde la exclaustración, el convento fue utilizado para desempeñar numerosas funciones, como presidio peninsular, mercado de abastos, cuartel de intendencia y, finalmente, almacén de hierros.

Fue en julio de 2014, recordémoslo, cuando la junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla aprobaba inicialmente el plan especial de protección del Convento de San Agustín, redactado por Cruz y Ortiz Arquitectos por encargo de la sociedad Convento de San Agustín S.L., que desde 2007 goza de los derechos de superficie de la parcela merced al concurso público convocado a tal efecto por el Ayuntamiento hispalense.

El mencionado plan especial definía las condiciones de rehabilitación y ampliación del antiguo convento, declarado bien de interés cultural, para su uso como hotel, con distinción entre las zonas a remozar y las obras de nueva planta.

EL DOCUMENTO INICIAL

Así, en aquel documento inicial, según la documentación recogida por Europa Press, se preveía rehabilitar el espacio constituido por los restos del antiguo convento, el refectorio y el claustro, recuperando la escalera principal y consolidando el artesonado, entre otras acciones, así como construir una nueva edificación en el solar donde se ubicaba la antigua iglesia de San Agustín. Las actuaciones de rehabilitación, así, afectaban a 4.300 metros cuadrados, mientras las obras de nueva planta comprendían 3.600 metros cuadrados.

Frente al documento de aprobación inicial del plan especial, las Consejerías de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía requirieron una serie de modificaciones que fueron introducidas por la sociedad Convento de San Agustín S.L., presentando una nueva redacción del plan especial que fue aprobada de modo provisional por la junta de gobierno del Ayuntamiento el 6 de marzo de 2015.

No obstante, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico evaluó dicho documento de aprobación provisional considerando "excesiva y no justificada" la edificabilidad y altura contempladas en el texto, señalando que era necesario incluir en el plan un artículo que vinculase la parcela concreta y no sólo los restos del antiguo convento, la conveniencia de dibujar el entorno protegido por parcelas completas, la obligación de reflejar que la ocupación sobre rasante quedaría supeditada al hallazgo de restos arqueológicos emergentes, su conservación y puesta en valor, y la necesidad de especificar en la ficha de catálogo la portada de Hernán Ruiz dentro del ámbito del BIC.

Unos tres años después, el pasado 21 de diciembre de 2018, la entidad promotora del plan especial elevó a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento una nueva redacción del plan especial con las modificaciones exigidas, contando con un informe favorable de dicho departamento, tras lo cual a comienzos de 2019 la junta de gobierno del Ayuntamiento aprobaba el nuevo documento provisional del plan especial y ahora la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, tras unas observaciones iniciales al proyecto de actuación básico de conservación del antiguo convento, ha emitido un dictamen favorable respecto a la documentación adicional aportada paran la iniciativa.

Eso sí, la Comisión señala "la condición de que la implantación de las piezas de la portada en la medianera de las edificaciones a la calle Luis Montoto deberá garantizar el máximo respeto a su integridad material y en ningún caso se admitirá cercenación alguna de las mismas".