Patrimonio pone reparo a la altura de los pisos proyectados en un solar de Sevilla junto a la antigua estación de Cádiz

Archivo - Imagen del solar vacío de grandes dimensiones objeto de recalificación, en foto de archivo. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha puesto reparo al proyecto de viviendas en un solar próximo a la antigua estación ferroviaria de Cádiz. En este sentido, analizada la propuesta de cambio de una parcela de uso administrativo a residencial en el entorno de San Bernardo, este órgano considera que, "aunque es compatible con el mantenimiento del carácter del conjunto histórico, el estudio de ordenación no cumple las determinaciones contempladas de alturas, alineaciones y simetría con las edificaciones del Plan Especial de Protección del Sector 20 'Estación de San Bernardo'".

Por este motivo, la Comisión insta a los promotores a que "se proceda, en su caso, a la correspondiente modificación y, además, se deberá contemplar en el documento cautelas arqueológicas", añade la nota de prensa de la Junta de Andalucía.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente emitió al respecto hace un año un informe ambiental estratégico de carácter favorable sobre una propuesta para recalificar esa parcela, perteneciente a la Junta, y que la misma dejara de estar destinada a equipamientos administrativos y alberguera un máximo de 130 nuevas viviendas de cuatro, cinco y siete plantas, así como dotaciones públicas y espacios libres.

El mencionado informe, emitido el 15 de enero de 2025, detallaba que la parcela en cuestión (A UE-SB-6) del sector San Bernardo era y es un "solar vacío de grandes dimensiones que ha sido objeto de la demolición de las antiguas edificaciones existentes, aunque existen restos de soleras de hormigón o de otras cimentaciones o infraestructuras sin demoler bajo rasante".

El informe recordaba que el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, vigente desde 2006, califica esta parcela como "sistema general de equipamiento administrativo, enfocado inicialmente a albergar un edificio de oficinas de la administración autonómica"; explicando a continuación que "transcurridos más de 30 años desde el inicio de la transformación urbana del sector, la Junta, como propietaria de los terrenos, ha desistido de ese objetivo por tener cubiertas sus necesidades de oficinas e instalaciones administrativas en otras edificaciones y no ser necesaria la construcción de equipamientos administrativos en Sevilla".