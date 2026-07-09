Peláez (Vox) que en el pacto PP-Vox "no hay vencedores ni vencidos": "Gana una Andalucía con prioridades claras"

La diputada autonómica de Vox por Sevilla y ex portavoz municipal en el Consistorio hispalense, Cristina Peláez. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de Vox por Sevilla y ex portavoz municipal en el Consistorio hispalense, Cristina Peláez, ha valorado este jueves que en el pacto de gobierno alcanzado entre el PP y Vox en Andalucía "no hay vencedores ni vencidos", dado que ganan "los que quieren una Andalucía con sentido común, estabilidad y con las prioridades bien claras".

"Dijimos en la campaña que defenderíamos ante todo la prioridad nacional, que protegeríamos al sector primario, que bajaríamos los impuestos, que exigiríamos mejores servicios públicos, que combatiríamos el gasto superfluo y que defenderíamos la libertad, la seguridad y la convivencia en nuestros barrios. Esto es lo que hemos conseguido incorporar a este acuerdo", ha detallado en una valoración a medios en la sede de Vox en la ciudad hispalense.

Al hilo, ha subrayado que el Partido Popular de Andalucía se ha mostrado "leal al mandato de las urnas", misma vez que ha agradecido en nombre de Vox "su colaboración para negociar". "Ahora, lo importante es cumplir. Que el acuerdo se traduzca en presupuestos, en medidas reales y en plazos", ha añadido al respecto.

Tras detallar algunos de los aspectos fundamentales del pacto, Peláez ha expresado que con este acuerdo "de 150 medidas para mejorar la vida de los sevillanos" se pretende "gobernar para todos, para los que han votado a Vox y para los que no lo han hecho", pero "cumpliendo" con algunas promesas realizadas durante la campaña, como la abanderada 'prioridad nacional', "menos impuestos, mejores servicios públicos, defensa del campo y protección de las familias".

"Vox va a ser leal al acuerdo y exigente en su cumplimiento. Andalucía necesita estabilidad, pero especialmente necesita rumbo, valentía y sentido común. No hay vencedores ni vencidos, ganan todos los andaluces", ha concluido.