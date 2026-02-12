El pianista Arcadi Volodos ofrece un recorrido por las obras del Romanticismo este domingo en el Maestranza de Sevilla

Archivo - El pianista Arcadi Volodos - TEATRO DE LA MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El domingo 15 de febrero a las el Teatro de la Maestranza acoge a las 19,00 horas un concierto de Arcadi Volodos, uno de los pianistas más admirados y respetados del panorama internacional.

El recital propone un recorrido por algunas de las cumbres del repertorio romántico para piano. La velada se abrirá con la Sonata en sol mayor D. 894, op. 78 de Franz Schubert, una obra de gran aliento lírico y refinada introspección, ha señalado el Teatro en un comunicado.

A continuación, Volodos abordará una selección de páginas de Frédéric Chopin, con tres mazurcas (op. 33 n.º 4, op. 41 n.º 2 y op. 63 n.º 2), el Preludio op. 45 y la monumental Sonata n.º 2 en si bemol menor, op. 35, "una de las obras más emblemáticas y exigentes del repertorio pianístico".

Nacido en San Petersburgo en 1972, Arcadi Volodos inició su formación musical en el ámbito del canto y la dirección antes de dedicarse plenamente al piano a finales de la adolescencia. Desde su debut en Nueva York en 1996, su carrera ha sido imparable, actuando en las salas más prestigiosas del mundo y colaborando con algunas de las orquestas y directores más importantes de nuestro tiempo.

Paralelamente, el recital de piano ocupa un lugar central en su trayectoria artística, permitiéndole desplegar un enfoque interpretativo libre, personal y profundamente reflexivo.

Aclamado también por su discografía, galardonada con premios como Gramophone, Diapason d'Or, Echo Klassik o Edison Classical, Volodos es reconocido no solo como un virtuoso excepcional, sino como un verdadero narrador musical, capaz de transmitir emoción y profundidad tanto en las grandes obras del repertorio como en las páginas más íntimas.

El público sevillano tendrá así la oportunidad de disfrutar de una velada única, marcada por la sensibilidad, el rigor y la intensidad expresiva de uno de los grandes pianistas de nuestro tiempo.

Las entradas están disponibles en las taquillas del Teatro de la Maestranza y a través de su página web.