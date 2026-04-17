Piden en Sevilla 2 años de prisión por insultar a una enfermera palestina en el Hospital San Lázaro: "Sois terroristas"

Archivo - Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla solicita dos años de prisión para un acusado de insultar públicamente a una enfermera de origen palestino del Hospital San Lázaro de la capital andaluza, al proferir "con intención de denigrar a la mujer" expresiones como "para mí todos sois moros, terroristas".

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultado por Europa Press, el encartado "encontrándose en el comedor del hospital San Lázaro, tuvo conocimiento de que una de las enfermeras de dicho hospital era de origen palestino".

Así las cosas, "se dirigió a la misma en presencia de varios compañeros" y, en "tono despectivo", dijo "hay que huir de los marroquíes porque creen en Alá y sus muertos", además de "para mí, todos sois moros. Moros son todos los terroristas y los que maltratan a las mujeres, para mí todos sois moros terroristas".

Todo lo anterior, según el Ministerio Público, "con la clara intención de denigrar a la mujer y menoscabar su dignidad, pese a que esta insistió varias veces en que dejara de hacer esos comentarios, que le resultaban hirientes".

Las expresiones verbales "insultantes" que el acusado "de forma reiterada dedicó a la víctima, el tono elevado y despectivo que empleó, la exposición pública a la que la sometió, pues los gritos que captaron la atención de los allí presentes y la aparente gratuidad del acometimiento, cristalizaron en una grave humillación que menoscabó su dignidad".

Así, la Fiscalía asevera que los hechos son constitutivos de un delito de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios en concurso con un delito contra la integridad moral. Asimismo, concurre un agravante de discriminación. Por ello, solicita para el acusado dos años de prisión por un delito contra la integridad moral. Todo ello, de cara al juicio fijado para el día 27 de abril en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.