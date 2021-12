Pimentel critica la reconducción de 642.000 de ayudas a autónomos para "pagar deudas" de la liquidación de 2020

SEVILLA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha acusado este miércoles al Gobierno local del PSOE de destinar al pago de deudas "casi el 60 por ciento" del dinero incluido en los presupuestos de 2021 para ayudas directas a autónomos, los emprendedores y las pymes para "revitalizar" el tejido productivo ante la nueva crisis derivada de la pandemia.

Pimentel ha explicado que el Gobierno municipal ha incorporado un punto en el orden del día del pleno de este jueves, para aprobar la declaración de no disponibilidad de créditos para la compensación del remanente de tesorería negativo resultante de la liquidación del presupuesto 2020" después de que ese año, marcado por la irrupción de la pandemia y las contingencias de la misma, el Ayuntamiento gastase según la Intervención "21 millones más de los previsto", lo que "legalmente obliga a tomar medidas para paliar esta pérdida".

"En el expediente se explica que de los 1,15 millones de euros que se recogían en el presupuesto para esta subvención, más de 642.000 euros cambiarán de destino para dedicarse a abonar parte de la deuda", precisa avisando que ello prueba que tales fondos no han sido aplicados en las ayudas previstas y a convocar este año.

Al punto, Pimentel ha alegado que "hay otras opciones para liquidar esta deuda que no sea privar a los autónomos, las pymes y emprendedores de su línea de ayudas" precisamente en este momento de recuperación, defendiendo el papel de Cs a la hora de incluir tales subvenciones en el presupuesto de 2021 tras las ayudas similares ya promovidas en 2020.

"Una vez más, comprobamos cómo este gobierno no tiene palabra y no es capaz de cumplir con los acuerdos que firma con el resto de los grupos políticos, ya que de nada sirve decir públicamente que se está con estos sectores y que se apoya su recuperación si luego no se ejecutan las partidas destinadas a este fin", ha enfatizado el portavoz de Cs.

De hecho, ha defendido que "este ha sido uno de los principales motivos que nos ha llevado a decir no de forma rotunda a los presupuestos del próximo 2022", pactado por el PSOE con Adelante, insistiendo en que los socialistas no son "de fiar".