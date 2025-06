Pimentel lamenta el "oportunismo" de Muñoz al criticar los atascos por la Cumbre de la ONU y apunta "meses de trabajo"

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha calificado de "desleales y oportunistas" las declaraciones del portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, en las que ha atribuido al Gobierno municipal los atascos y problemas de movilidad derivados de la Cumbre de la ONU que se celebra estos días en la ciudad.

Según ha informado Álvaro Pimentel en una nota de prensa, "resulta patético el intento de Muñoz de utilizar un acontecimiento como la Cumbre de la ONU para desgastar al gobierno municipal y hacer creer a los sevillanos que el Ayuntamiento es el único responsable de los problemas de tráfico". Antonio Muñoz "sabe perfectamente que el Ayuntamiento lleva más de seis meses trabajando codo con codo con el Gobierno de España para hacer realidad que la cumbre de la ONU sea un éxito, por lo que no ha habido ninguna falta de previsión", ha añadido.

En esta línea, el delegado ha querido puntualizar que "los planes de seguridad, rutas y cortes de tráfico se deciden desde el Ministerio del Interior, en ningún caso desde el consistorio". Asimismo, Pimentel ha querido destacar que "desde el primer momento el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto a disposición de la ONU y del Gobierno central todas las infraestructuras de la ciudad y todo su personal para, con el trabajo conjunto de las administraciones implicadas, obtener el mejor de los resultados en un evento de esta magnitud".

Álvaro Pimentel ha pedido a Muñoz que "esté a la altura de las circunstancias y, aunque sea por una sola vez, sea leal a su Ayuntamiento, a su ciudad y a sus vecinos, al igual que este Ayuntamiento está siendo absolutamente leal a todas las administraciones, empezando por el Gobierno de España, a pesar de que éste deje a Sevilla fuera de la mayoría de las ayudas, sobre todo en las relativas al transporte".

Sobre la celebración del evento en la ciudad, Pimentel ha resaltado que "esta Cumbre es una gran noticia para Sevilla, pese a algunas incomodidades que se están generando para los sevillanos por las que hemos pedido disculpas, y pese al empeño de algunos en bombardearla porque no soportan no ser los protagonistas". De hecho, "la Presidencia del Gobierno ha trasladado al Gobierno municipal su felicitación por la organización de la cumbre, pero parece ser que el señor Muñoz no se ha enterado porque no pinta nada en el PSOE", continuaba el delegado de Movilidad.

Sobre las acusaciones vertidas por el portavoz socialista acerca de los atascos de este lunes, Pimentel ha añadido que "al señor Muñoz se le ha olvidado decir que hubiera habido menos problemas de tráfico si su partido no hubiese paralizado durante 15 años la ampliación de la red de metro en Sevilla", puntualizando a su vez que "el portavoz del PSOE no tiene la menor idea de movilidad, como demostró durante su gestión y en el último pleno, cuando dijo que con el tranvibús no hubiera habido ningún problema de tráfico".

Finalmente, durante la celebración de la Cumbre de la ONU, el Gobierno municipal "ha reforzado las líneas de Tussam, ha puesto gratuitas las líneas de Sevilla Este, además de desplegar la totalidad de la plantilla de Policía Local en la calle para intentar reducir el impacto". "Es inevitable que la salida de 90 de comitivas desde 49 hoteles distintos repartidos por toda la ciudad provoque problemas de tráfico, y es una bajeza que el señor Muñoz intente aprovecharse de ello", ha apostillado el edil.